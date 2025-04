So feierte Victoria Beckham ihren Geburtstag auf Luxus-Jacht

Die angesagte Designerin Victoria Beckham (51) hat ihren 51. Geburtstag gebührend auf der luxuriösen Familien-Jacht in Miami, Florida, gefeiert. Die ehemalige Spice-Girls-Sängerin genoss ihren Ehrentag mit Familie und engen Freunden auf der Riva 130 Bellissima, einem beeindruckenden Gefährt im Wert von rund 23 Millionen Euro, das die Beckhams Berichten zufolge im vergangenen Jahr erworben haben. Persönliche Einblicke in die Feier teilte Victoria auf Instagram: Neben einer Schnappschuss-Serie von einer sonnenverwöhnten Mahlzeit zeigte sie sich mit einer Victoria-Sponge-Torte in der Hand und schrieb: "Danke, dass ihr meinen Geburtstag so besonders macht. Meine Familie und meine Freunde, ich liebe euch alle so sehr." Für zusätzliche Highlights sorgte ein riesiger Geburtstagskuchen, der von Freunden feierlich überreicht wurde.

Weiterhin teilte die Designerin intime Momente mit ihren Liebsten. Unter anderem zeigte sie sich in Bildern mit ihrem Ehemann David Beckham (49) sowie den Kindern Romeo (22) und Harper, während sie ausgelassen auf dem Sonnendeck der Jacht Zeit verbrachten. Ein besonderer Gruß ging via Instagram-Story an Harper, als Victoria ein Foto veröffentlichte, das wohl die Mutter-Tochter-Bindung unterstreichen sollte. Auch David spielte eine große Rolle bei der Organisation der Feierlichkeiten, wie Victoria in einer weiteren Story verriet, in der sie sich rührend bei ihm bedankte: "Danke, dass du meinen Tag so besonders gemacht hast." Neben den Familienmomenten ließen es sich die Beckhams natürlich nicht nehmen, auch Zeit mit geladenen Freunden zu verbringen. Ein gemeinsames Dinner rundete den glamourösen Tag ab.

Mit ihrem betont stilvollen Auftritt bleibt Victoria ihrem Ruf treu, zu jeder Gelegenheit Eleganz auszustrahlen. Die Unternehmerin, die sich von ihrer Karriere als Sängerin zu einer der angesehensten Designerinnen der Modebranche entwickelt hat, hat jedoch auch ihre bodenständige Seite bewahrt. David, mit dem sie seit 25 Jahren verheiratet ist, unterstrich kürzlich noch einmal den familiären Zusammenhalt der Beckhams, als er zu Victorias Geburtstag emotionale Erinnerungsfotos aus ihrer Jugend und frühen Beziehung veröffentlichte. Victoria, die ihre Kinder stets ins Zentrum ihres Lebens setzt, betont häufig, wie wichtig ihr diese Balance zwischen Beruf und Familie ist. Harper, deren zweiter Vorname "Seven" der Jacht ihren Namen verliehen hat, unterstreicht diesen familiären Rückhalt nur noch mehr.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Designerin Victoria Beckham feiert ihren 51. Geburtstag auf einer Luxus-Yacht, 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham, August 1999

Anzeige Anzeige