Kommt Brooklyn doch zum Geburtstag von Papa David Beckham?

David Beckham (49) will zu seinem 50. Geburtstag am 2. Mai alle Familienmitglieder an einem Tisch versammeln – und dabei auch eine mögliche Spannung zwischen seinen Söhnen Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Romeo Beckham (22) vergessen machen. Das Geburtstagsessen soll in intimer Atmosphäre im mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Core in London stattfinden. Wie Insider gegenüber The Sun berichten, stünden sowohl Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) als auch Romeo auf der Gästeliste. Neben den Kindern der Beckhams würden auch Victoria (51) und Davids Eltern und einige enge Freunde erwartet werden.

Nachdem Brooklyn Berichten zufolge zuletzt immer wieder bei Familienereignissen gefehlt habe, sei es für David wichtig, die Gruppe zu seinem runden Geburtstag wieder zusammenzubringen. Besonders die Beziehung von Brooklyn und Nicola zu Romeos Freundin Kim Turnbull habe für Unstimmigkeiten gesorgt. David wolle diesem Konflikt ein Ende setzen – angeblich wünsche er sich nichts sehnlicher als eine harmonische Feier, bei der alle Differenzen beiseitegelegt werden. "David ist so stolz auf seine Familie und liebt es, wenn alle zusammen sind", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Die Spannungen innerhalb der Beckham-Dynastie sind nicht neu. Vor allem seit Brooklyns Hochzeit mit Nicola im Jahr 2022 scheint es immer wieder Reibungspunkte zwischen dem ältesten Sohn und seiner Familie zu geben. Bereits den letzten Geburtstag von Mutter Victoria sollen Brooklyn und Nicola ignoriert haben, während Cruz (20) und Romeo öffentlich ihre Glückwünsche teilten. Dennoch hoffen alle Beteiligten, dass Davids großes Fest eine Gelegenheit bietet, alte Konflikte hinter sich zu lassen und die Familie wieder näher zusammenzubringen.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull, April 2025

Instagram / victoriabeckham Familie Beckham an Weihnachten 2024

