Al Pacino (84) ist glücklich über sein spätes Vaterglück

Al Pacino (84) hat kürzlich offen über sein erneutes Vaterglück gesprochen. Roman Alfallah Pacino, der jüngste Sohn des Schauspielers, den er mit Noor Alfallah hat, ist nun 16 Monate alt. In einem Interview mit People erzählte der Hollywoodstar, wie es ist, im hohen Alter noch einmal Vater zu werden. "Es fühlt sich immer gleich an. Es ist ein kleines Wunder", gab er zu und schwärmte: "Es ist einfach so wundervoll, Kinder zu haben. Ich liebe es. Es hat mich, wenn man so will, zum Besseren verändert. Es hat für mich das Leben verändert."

Doch trotz ihres gemeinsamen Babyglücks war die Beziehung von Al und Noor wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wie der Filmstar kürzlich ebenfalls gegenüber dem Magazin ausplauderte, haben sich die beiden getrennt. Auf die Frage, ob er derzeit eine Beziehung führe, antwortete er: "Nein, ich habe eine Freundschaft." Ein Sprecher des "Der Pate"-Stars bestätigte die Aussage und ergänzte: "Al und Noor sind sehr gute Freunde, schon seit Jahren, und sie sind gemeinsame Eltern ihres Sohnes Roman."

Neben Roman ist Al Pacino Vater von drei weiteren Kindern. Seine älteste Tochter Julie, die bald ihren 35. Geburtstag feiert, stammt aus seiner Beziehung mit der Schauspieltrainerin Jan Tarrant. Mit der Schauspielerin Beverly D'Angelo hat er die 23-jährigen Zwillinge Anton und Olivia. Trotz zahlreicher Beziehungen, unter anderem mit Diane Keaton (78) und Lucila Solá, hat Al nie den Bund der Ehe geschlossen.

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Getty Images Noor Alfallah, Ex-Partnerin von Al Pacino

