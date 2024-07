Ice Spice spricht Klartext: Sie und Central Cee sind Freunde

In den vergangenen Wochen kursierten jede Menge Gerüchte, dass Ice Spice (24) und Central Cee sich daten. Nun meldet die Rapperin sich zu Wort und erstickt die Spekulationen im Keim. Mit Rolling Stone plauderte sie über ihr Liebesleben und stellt klar: "Wir sind Freunde, seit 'Munch' rauskam, ehrlich gesagt." Ihr Hit "Munch (Feelin' U)" erschien 2023 – und seit dem Release seien sie und ihr Kollege unzertrennlich, aber nur auf einer platonischen Ebene. "Wir sind einfach wie Zwillinge", freut sich die US-Amerikanerin. Mehr als Zusammenarbeit und eine geschwisterliche Beziehung ist also nicht drin.

Die Gerüchte, dass zwischen Ice Spice und Central Cee mehr laufen könnte, kamen Anfang Juli auf. Paparazzi erwischten die beiden bei einem Shopping-Ausflug in London. Was auf den Bildern, die Daily Mail vorlagen, deutlich zu erkennen war, war, dass das Duo sich wirklich gut versteht. Während einer gemeinsamen Autofahrt strahlte vor allem die 24-Jährige über das ganze Gesicht. Die Vertrautheit überzeugte die Fans im Netz. Auf X wurde direkt fleißig diskutiert. "Central Cee und Ice Spice sind zusammen?", fragte ein begeisterter User. Ein anderer war sich bereits sicher: "Neues-Pärchen-Alarm!" Die Community war überzeugt, dass hier ein neues Traumpaar entstanden ist: "Sie sehen so gut zusammen aus."

Der britische Rapper ist aber nicht der Erste, der mit Ice Spice in Verbindung gebracht wird. Vergangenes Jahr kam das Gerücht auf, dass Pete Davidson (30) der Mann an ihrer Seite sein könnte. Auslöser war ein Spaß eines Users im Netz gewesen: "Pete Davidson nimmt sie alle... Ich frage mich, wer nach Ice Spice die Nächste ist." Die Fans nahmen den User beim Wort und legten sich darauf fest, dass zwischen der Musikerin und dem Komiker mehr als Freundschaft oder auch nur Bekanntschaft sei. Und dabei datete Pete zu der Zeit eigentlich die Schauspielerin Chase Sui Wonders (28).

Getty Images Ice Spice, Rapperin, im Juni 2024

Getty Images Pete Davidson, Comedian

