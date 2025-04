Umut Tekin soll Emma Fernlund doch betrogen haben

Emma Fernlund (24) hat auf TikTok erstmals offen über das Ende ihrer Beziehung mit Umut Tekin (27) gesprochen. Die Reality-TV-Stars waren bis vor Kurzem ein Paar, doch laut Emma ist im Hintergrund einiges schiefgelaufen. Sie beschuldigt Umut, sie bereits im November des vergangenen Jahres mit anderen Frauen betrogen zu haben. Die Trennung wurde damals öffentlichkeitswirksam über WhatsApp und soziale Medien vollzogen. Trotzdem hat Emma ihn zwischenzeitlich noch einmal zurückgenommen, eine Entscheidung, die sie mittlerweile zutiefst bereut.

Nach der Trennung, die am vergangenen Samstag bekannt wurde, häufen sich für Emma die Hinweise und Beweisfotos, dass Umut weiterhin mit anderen Frauen unterwegs war. Sie erhält laut eigenen Aussagen täglich Nachrichten von Personen, die Umut dabei gesehen haben wollen, wie er Partys und Klubs in Begleitung fremder Frauen verlässt. Zusätzlich sorgt seine enge Social-Media-Präsenz mit Julia Römmelt (31) für viel Gesprächsstoff in der Community. Emma sagt, sie fühle sich durch die gesamte Situation beschämt und habe deshalb lange geschwiegen: "Dadurch, dass ich die Beziehung mit ihm weitergeführt habe, war es mir sehr unangenehm als Frau, darüber zu sprechen", gesteht sie in ihrem Video.

Emma ist in der Reality-TV- und Social-Media-Szene kein unbeschriebenes Blatt und hat ihre Erfahrungen mit Beziehungskrisen schon häufiger mit ihren Followern geteilt. Offenheit und Authentizität sind Teil ihres Auftretens, doch dieser Vertrauensbruch hat sie offenbar sehr getroffen. Sie gibt zu, dass sie sich heute für ihre Entscheidung, die Beziehung fortzuführen, schämt – ein ungewöhnlich persönlicher Einblick für die Influencerin, die sonst gern Lebensfreude vermittelt. Auch Umut hat sich bisher öffentlich stets betont respektvoll gezeigt, was nach Emmas Enthüllungen nun für viele Fans in einem anderen Licht erscheint. Die turbulente Beziehung der beiden schlägt in den sozialen Medien weiter hohe Wellen und bewegt viele junge Menschen, die das Paar seit Monaten online begleitet haben.

Instagram / umut_tekin41 Julia Römmelt und Umut Tekin im April 2025

TikTok / emmashealth Reality-TV-Darstellerin Emma Fernlund

