Herrscht Eiszeit zwischen Taylor Swift und Blake Lively?

Die langjährige Freundschaft zwischen Taylor Swift (35) und Blake Lively (37) scheint auf wackeligen Beinen zu stehen. Am vergangenen Sonntag besuchte Taylor den Super Bowl LIX, wo sie erneut ihren Partner Travis Kelce (35) anfeuerte, der mit den Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles antrat. Laut Page Six saß Blake jedoch nicht wie im letzten Jahr an Taylors Seite in der luxuriösen VIP-Loge, wo diese unter anderem mit Ice Spice (25) und den Haim-Schwestern das Spiel verfolgte. Grund für Blakes Abwesenheit könnte ihre aktuelle rechtliche Auseinandersetzung mit Justin Baldoni (41) sein, in die Taylor ungewollt hineingezogen wurde. Justin hatte behauptet, Blake habe Taylor zu einem Treffen eingeladen, um ihre Prominenz strategisch zu nutzen, was Taylor sehr verärgert haben soll.

Hintergrund der Vorwürfe ist ein Streit rund um die Produktion des Films It Ends With Us, bei dem Justin Regie führte und Blake die Hauptrolle übernahm. Blake hatte Justin im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung verklagt, woraufhin er mit einer 400-Millionen-Dollar-Klage wegen angeblicher Rufschädigung konterte. In diesem Zusammenhang erwähnte er Textnachrichten, in denen Blake Taylor sowie ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) als ihre "Drachen" bezeichnet haben soll – eine Anspielung auf Game of Thrones. Taylor soll sich unwohl damit gefühlt haben, in die Fehde hineingezogen zu werden, da sie weder an dem Film beteiligt gewesen sei noch den Konflikt mit Justin unterstützen wollte.

Die Freundschaft zwischen Taylor und Blake, die seit über einem Jahrzehnt besteht, galt bisher als besonders eng. Blake war nicht nur eine vertraute Freundin, sondern ihre Kinder wurden sogar in Taylors Musik namentlich erwähnt. Taylor hatte Blake bisher auch unterstützt, doch das scheint sich nun zu ändern. Laut einer Quelle gegenüber TMZ war Taylor "verblüfft", dass Blake sie einen "Drachen" nannte. "Es ist seltsam, so etwas über eine Freundin zu sagen", so die Quelle. Nun bleibt abzuwarten, ob die Wogen geglättet oder die Unstimmigkeiten ihre Freundschaft dauerhaft belasten werden.

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl, 2024

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift und Ashley Avignone, Super Bowl, 2025

