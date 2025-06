Justin Baldoni findet Abweisung seiner Klage "nicht fair"

Blake Lively (37) kann einen Sieg in ihrem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) verbuchen. Die Klage des Regisseurs, in der er 400 Millionen Dollar [350.538.953 Euro] wegen Verleumdung und Erpressung forderte, wurde abgewiesen. "Es ist nicht fair, es ist nicht richtig", äußerte sich sein Anwalt Bryan Freedman gegenüber TMZ Live zu dem Urteil und betonte, dass Justin weiterhin bestrebt sei, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Geplant sind nun weitere rechtliche Schritte, darunter eine mögliche künftige Änderung der Klage sowie Aussagen gegen Blake vor Gericht.

Die Auseinandersetzung zwischen den ehemaligen Kollegen begann im Jahr 2024, als Blake Justin der sexuellen Belästigung während der Produktion des Films "It Ends With Us" bezichtigte. In der Folge verklagte der 41-Jährige sie, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) sowie ihre Publizistin Leslie Sloane und behauptete, die Beschuldigungen seien Teil einer diffamierenden und erpresserischen Kampagne gewesen. Trotz der Abweisung seiner Klage kann Justin bestimmte Aspekte, wie die Behauptungen zu Vertragsverletzungen, noch bis zum 23. Juni überarbeiten und neu einreichen.

Nach der Abweisung von Justins Klage meldete sich Blake emotional im Netz und verkündete, sich weiterhin für Frauenrechte einsetzen zu wollen. "Wie so viele andere habe auch ich den Schmerz einer Vergeltungsklage gespürt, einschließlich der künstlich erzeugten Scham, die uns brechen soll", schrieb die vierfache Mutter auf Instagram und ergänzte: "Die Klage gegen mich wurde zwar abgewiesen, aber so viele haben nicht die Mittel, sich zu wehren."

