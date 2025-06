Blake Lively Anwälte schießen nach Sieg gegen Justins Team

Ein juristischer Sieg für Blake Lively (37): Die Anwälte der Schauspielerin reagierten scharf auf die jüngsten Äußerungen von Justin Baldonis (41) Rechtsbeistand. Nachdem ein New Yorker Gericht die gegenseitigen Klagen beider Parteien im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzungen um den Film It Ends With Us abgewiesen hatte, meldete sich Justins Anwalt Bryan Freedman zu Wort. Er betonte, dass sie weiterhin die Vorwürfe und die von ihr erhobenen Anschuldigungen zurückweisen würden. Blakes Anwälte Esra Hudson und Mike Gottlieb konterten jedoch deutlich gegenüber Variety: "Kein noch so großer Aufwand, kein noch so großes Getöse und keine noch so kreative Buchführung von Baldonis Anwaltsteam wird etwas an der peinlichen Realität ändern, die ihnen ins Gesicht starrt: Der Plan, Blake Lively und ihre Familie in die Vergessenheit zu verklagen, ist völlig gescheitert."

Der Konflikt geht zurück auf eine Klage, die Blake Ende 2024 gegen Justin eingereicht hatte. Darin beschuldigte sie ihn nicht nur der sexuellen Belästigung, sondern auch einer gezielten Schmierenkampagne. Justin legte daraufhin eigene Rechtswege ein, die unter anderem auch ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und Blakes Publizistin Leslie Sloane mit einbezogen. In einer dramatischen Wendung der Ereignisse entschied der Richter jedoch, dass keine ausreichenden Beweise für Justins Vorwürfe vorgelegt wurden. Seine Klage wurde am 9. Juni 2025 abgewiesen, was Blakes Anwaltsteam als "vollständige Rehabilitierung" ihrer Mandantin bezeichnete.

Hinter den Kulissen des Rechtskriegs war die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schauspielern ursprünglich vielversprechend gestartet. Die Dreharbeiten zu "It Ends With Us", basierend auf dem gleichnamigen Bestseller, hatten große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch die Enthüllungen rund um die Streitigkeiten warfen einen Schatten auf das Projekt und die persönliche Beziehung zwischen Blake und Justin. Blake, die neben ihrem Ehemann Ryan und ihren vier Kindern seit Jahren als eine der bodenständigeren Persönlichkeiten in Hollywood gilt, äußerte sich bislang nicht persönlich zu den Vorfällen. Justin, der selbst Vater und Ehemann ist, sieht sich wiederum mit dem schwerwiegenden Vorwurf konfrontiert, seine ehemaligen Kollegen gezielt attackiert zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

Anzeige Anzeige