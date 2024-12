Michelle Hunziker: Ein Mann ist nur das "Sahnehäubchen"

Michelle Hunziker (47) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (28) haben in einem gemeinsamen Interview mit Gala spannende Einblicke in ihr Leben gegeben. Während Aurora, die sich kürzlich verlobte, verriet, dass ihre Hochzeit frühestens 2026 stattfinden könnte, zeigte sich Michelle überraschend humorvoll. "Also ich habe schon welche, ja!", scherzte die Moderatorin auf die Frage, ob es bereits konkrete Hochzeitspläne gebe – vermutlich eine Anspielung auf ihre eigene Vorfreude und ihre Unterstützung als Mutter beim großen Tag ihrer Tochter. Gemeinsame Pläne für die Feier existieren jedoch noch nicht.

Auch über ihr eigenes Liebesleben sprach Michelle offen. Nach den beiden gescheiterten Ehen mit dem Sänger Eros Ramazzotti (61) und Tomaso Trussardi (41), einem Modeerben, bleibt die 47-Jährige wählerisch. "Was Männer angeht, bin ich sehr wählerisch geworden", erklärte sie im Interview. Für Michelle soll ein neuer Partner vor allem eines sein: das "Sahnehäubchen" in einem ohnehin erfüllten Leben. Sie möchte mit ihm ihrer Abenteuerlust nachgehen und zusammen die Freuden des Lebens genießen können. Dabei betonte sie jedoch, dass die Liebe in ihrem Leben weiterhin eine wichtige Rolle spiele. "Ich glaube immer noch an die Liebe", so die Moderatorin voller Optimismus.

Michelle Hunziker ist nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Mutter für ihre lebensfrohe Einstellung und ihre enge Verbundenheit zu ihren Kindern bekannt. Gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Eros haben sie die gemeinsame Tochter Aurora. Mutter und Tochter verstehen sich blendend, wie das gemeinsame Interview der Gala erneut zeigte. Auch nach vielen Höhen und Tiefen in ihrem Liebes- und Familienleben hat Michelle ihren Humor und ihre Energie nie verloren. "Ich möchte Spaß haben und Abenteuer erleben", sagte sie – ein Motto, das perfekt zu der strahlenden Powerfrau passt, die an der Seite ihrer Tochter mehr als bereit für alles ist, was das Leben noch bereithält.

Pacific Press via ZUMA Wire / Zu, Instagram / therealhunzigram Collage: Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti

Getty Images Michelle Hunziker im November 2019

