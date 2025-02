Ist Alvise für Michelle Hunzikers Lächeln verantwortlich?

Michelle Hunziker (48) genießt die Schweizer Skipisten in bester Gesellschaft. Wie auf Schnappschüssen, die Chi vorliegen, zu sehen ist, verbringt die Moderatorin ihre Auszeit im Schnee in St. Moritz mit dem italienischen Schauspieler Alvise Rigo. Die zwei scheinen die gemeinsamen Stunden ordentlich zu genießen – ein breites Lächeln umspielt die Lippen des ehemaligen Models. Ist Michelle womöglich wieder frisch verliebt?

Dem italienischen Magazin zufolge haben sich die TV-Bekanntheit und der "The Room Next Door"-Darsteller während einer dreitägigen Giorgio-Armani-Feier in den Bündner Alpen kennengelernt. Dort soll es direkt gefunkt haben. Seither sollen die zwei angeblich vermehrt Zeit miteinander verbracht haben und sich dabei sogar schon nähergekommen sein.

Rund acht Monate ist Michelles letzte offizielle Beziehung her. Seit der Trennung von Alessandro Carollo im Juli 2024 geht sie als Single durchs Leben. Ein möglicher Grund: "Was Männer angeht, bin ich sehr wählerisch geworden", verriet die Familienmutter gegenüber Gala. Sie wünsche sich einen Partner, mit dem sie ihrer Abenteuerlust nachgehen und die Freuden des Lebens genießen könne. Er sei quasi das "Sahnehäubchen" in einem ohnehin erfüllten Leben.

Getty Images Michelle Hunziker auf der Berlin Fashion Week 2025

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

