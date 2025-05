Ist "Temptation Island"-Jamy dieser Verführerin verfallen?

In der aktuellen Staffel von Temptation Island stellt sich Jamy Schröder gemeinsam mit seiner Freundin Hillary dem ultimativen Treuetest. Dass er sich voll und ganz auf das Experiment einlässt, hat der Reality-TV-Darsteller bereits in den vergangenen Folgen gezeigt – in Folge sieben hat es ihm vor allem Verführerin Alexandra angetan, die von ihm Barbie genannt wird. Blonde Frauen seien eigentlich nicht sein Typ, bei ihr würde er aber eine Ausnahme machen: "Wenn ich Single wäre und ich dich sehen würde und du blond bist, aber eine schöne Frau, würde ich auch ein Auswärtsspiel machen. Du bist so klein und hast so einen Hintern, boah, was ich mit dir machen würde... ich würde dir den Po versohlen, dass du am nächsten Tag nicht sitzen kannst."

Die beiden sprechen ganz offen über ihr Sexleben – vor allem, wie oft die Blondine im Alltag Sex hat und ob sie es auch in der Temptation-Villa zulassen würde, scheint Jamy brennend zu interessieren. "Ich glaube, mit dir wäre das schon richtig Rambazamba. Du bist ja eine hübsche Frau", flirtet der 36-Jährige, was das Zeug hält, und fügt hinzu: "Mir war von Anfang an klar, dass in Barbie mehr steckt, als einige von ihr erwarten." Später am Abend setzt Jamy noch einen drauf. Er scheint nicht gerade wenig getrunken zu haben und fordert Alexandra direkt auf: "Barbie, komm her, du geile Sau. Ich mache mit dir Sachen, die hast du bei Ken noch nie gesehen." Auch im Einzelinterview schwärmt er von ihr. "Barbie ist so eine eigene Kategorie. Keine im Haus ist so wie Barbie. Ich will und kann mich nicht selbst bremsen", gesteht der Hamburger.

Die Bilder, die der flirt-lustigte Jamy seiner Freundin bisher lieferte, konnten Hillary noch nicht aus der Ruhe bringen. Bei den vergangenen zwei Lagerfeuern bewies die 27-Jährige ziemlich starke Nerven. "Jamy ist gut am Feiern. Aber das waren keine Bilder, die mich arg erschrocken haben. Es ist alles noch im Rahmen, er hat ja nichts gemacht", zeigte sie sich cool. Ob Hillary auch bei Jamys Worten gegenüber Verführerin Alexandra so locker bleiben wird, bleibt abzuwarten.

RTL Alexandra, Verführerin bei "Temptation Island" Staffel sieben

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

