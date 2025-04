Gene Hackmans Frau Betty googelte vor Tod Krankheitssymptome

Nachdem der Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa viele Fragen aufgeworfen hatte, ist mittlerweile klar, dass die Pianistin an den Folgen des Hantavirus-Pulmonalsyndroms starb. Die veröffentlichten Bodycam-Aufnahmen der Beamten, die die Leichen der beiden bargen, zeigen jetzt, dass Betsy offenbar vor ihrem Tod versuchte, ihre Krankheit zu identifizieren. Wie Fox News berichtet, entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung ihres Computers, dass sie mehrfach nach COVID-19-Symptomen googelte. Zudem informierte sie ihren Massagetherapeuten per E-Mail, dass Gene einen COVID-Test gemacht habe, nachdem er "grippe- und erkältungsähnliche Symptome" bekommen habe und daher einen Termin nicht wahrnehmen könne. Darüber hinaus wurden Dokumente gefunden, die belegen, dass sie sich im Cloudberry Health Center in Santa Fe ärztliche Hilfe suchte.

Konkret soll Betsy im Internet nach Stichwörtern wie "COVID Nasenbluten" oder "Grippe und Nasenbluten" gesucht haben. Das könnte Aufschluss über die Symptome, die sie gehabt hatte, geben. Außerdem befragte sie das Netz, ob COVID Schwindel verursacht. Die letzte Suchanfrage der US-Amerikanerin soll am 12. Februar gewesen sein – vermutlich nur wenige Tage vor ihrem Tod. Unter welchen Beschwerden sie genau litt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Allerdings vermuten die Ermittler, dass Betsy sich die Erkrankung aufgrund des Rattenbefalls auf ihrer Farm zugezogen hat – das Hantavirus-Pulmonalsyndrom wird durch Nagetiere übertragen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Nager sich vermutlich nicht nur in einer einzigen Scheune, sondern auf dem gesamten Grundstück eingenistet hatten.

Betsy und Genes Tod wurde Ende Februar bekannt. Der an Alzheimer erkrankte Oscar-Preisträger soll nach dem Ableben seiner Frau noch wenige Tage gelebt haben. Sein Todestag wird auf rund eine Woche nach seiner Gattin geschätzt. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alzheimers wird vermutet, dass Gene entweder gar nicht mitbekam oder wieder vergaß, dass Betsy bereits verstorben war. Davon geht zumindest die Gerichtsmedizin aus, wie Daily Mail berichtete. Er soll ohne die notwendige Pflege an Unterernährung gestorben sein. Gene wurde in den 70ern mit Filmen wie "French Connection" oder "Mississippi Burning" zum Star. 2004 drehte er seinen letzten Film und zog sich danach aus Hollywood zurück. Seitdem lebten er und Betsy ein zurückgezogenes Leben auf ihrer kleinen Ranch.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, 2003