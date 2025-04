Gene Hackman und Betsy wurden in privater Zeremonie beerdigt

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden am vergangenen Wochenende in Santa Fe im Kreise ihrer Liebsten beigesetzt. Das berichtet nun People. Der Schauspieler und die Konzertpianistin waren am 26. Februar in ihrem gemeinsamen Haus tot aufgefunden worden. Die private Zeremonie, die speziell für Familie und engste Freunde abgehalten wurde, bot den Kindern des Hollywoodstars – Christopher, Elizabeth und Leslie – Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Auch einige langjährige Wegbegleiter des Paares sollen anwesend gewesen sein, um Gene und Betsy die letzte Ehre zu erweisen.

Der Fall von Gene und Betsy sorgte zunächst für Verwirrung – die Umstände ihres Ablebens blieben lange ungeklärt. Wie später bekannt wurde, starb Betsy infolge einer Infektion mit dem Hantavirus, das unter anderem durch Nagetierkot übertragen wird. Gene, der zuletzt an Herzproblemen und fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung litt, folgte seiner Frau nur wenige Tage später. Erst fast zehn Tage später wurde ein Nachbar auf die Situation im Haus aufmerksam und schlug Alarm. Der gemeinsame Hund Zinna, der sich ebenfalls im Haus befand, verstarb offenbar durch Dehydrierung. Zwei weitere Hunde des Paares wurden unversehrt im Garten aufgefunden.

Die späte Bestattung der beiden löste zudem einige Diskussionen aus. Ende März bestätigte das Büro des zuständigen medizinischen Ermittlers gegenüber TMZ, die Leichname seien bislang nicht von den Angehörigen abgeholt worden. Es wurde vermutet, die Verzögerung deute auf angespannte innerfamiliäre Verhältnisse hin. Die Beziehung zwischen Gene und seinen Kindern war zeitweise bekanntermaßen schwierig, da seine Karriere in früheren Jahren viel Zeit beanspruchte. Gene, der in der Filmbranche viele Jahre zu den ganz großen Namen gehörte, hatte sich 2004 aus dem Rampenlicht zurückgezogen und verbrachte die letzten Jahre zurückgezogen mit Betsy, mit der er seit 1991 verheiratet war.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman, 2003