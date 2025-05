Bananenfilter: Diesen Erziehungstrick wendet Rihanna an

Rihanna (37), die erfolgreiche Sängerin und zweifache Mutter, hat auf Instagram Einblicke in ihren Alltag als Mama gegeben – und dabei einen charmanten Erziehungstrick verraten. Kürzlich postete sie ein spaßiges Video, in dem sie mit einem Bananenfilter über ihrem Gesicht zu sehen ist, wobei lediglich ihre Augen und Lippen sichtbar sind. Ihre Söhne RZA und Riot seien aktuell nämlich so auf Bananen fixiert, dass RiRi kurzerhand ihren Filter einsetzt, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, wie sie in der Story erklärte: "Da meine Kinder Bananen so lieben, aber mich lieber ignorieren wollen."

Obwohl Rihanna ihre Kinder eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit hält, gewährte sie kürzlich in einem Interview mit dem Harper’s Bazaar seltene Einblicke in das Leben mit ihren Söhnen, die sie mit Rapper ASAP Rocky (36) teilt. Der große Bruder RZA sei inzwischen vernarrt in Bücher sowie Musik und liebe es, zu baden – laut Rihanna ein echter "Empath". Ihr jüngerer Sprössling Riot, geboren im August 2023, scheint dagegen voll und ganz das Temperament seiner berühmten Mutter geerbt zu haben. "Wenn er aufwacht, fängt er sofort an zu quietschen und zu schreien. Nicht, weil er weint – er will einfach nur singen", erzählte sie. Auch beschreibt Rihanna ihren Sohn als regelrechten "Wecker", der morgens keine Widerrede duldet. Die anstrengenden Seiten des Elternseins verschwieg Rihanna dabei nicht: Besonders die Umstellung für RZA als plötzlich großer Bruder sei zunächst eine Herausforderung gewesen, doch nun habe er seine neue Rolle akzeptiert.

Abseits von Musik und Mode scheint die Unternehmerin im Muttersein nach wie vor die größte Erfüllung zu finden. Bereits im letzten Jahr schwärmte Rihanna in der britischen Vogue: "Mutterschaft ist legendär. Es ist alles. Du kannst dich wirklich an dein Leben davor nicht mehr erinnern – das ist das Verrückteste überhaupt." Mit ihren lustigen Posts auf Instagram und offenen Worten über den Alltag zeigt die Musikerin, dass sie abseits des Rampenlichts vollkommen in ihrer Familie aufgeht. Das Verhältnis zu ihren Jungs wirkt besonders herzlich und humorvoll – kleine Bananenfilter inklusive. Ob es bei Rihanna und ASAP Rocky weiteren Nachwuchs gibt, wird derzeit heiß diskutiert.

MEGA Rihanna und ASAP Rocky nach dem Freispruch des Rappers, Februar 2025

ActionPress / PGP / BACKGRID Rihanna verlässt das Gericht in Los Angeles am 13. Februar 2025

