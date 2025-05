"Es reicht jetzt": Christina Hänni wehrt sich gegen Kritik

Vor wenigen Tagen hatte Christina Hänni (35) eine Social-Media-Auszeit unter ihren Followern verkündet, was zahlreiche kritische Stimmen auf den Plan rief. In einer Instagram-Story richtete die Profitänzerin nun klare Worte an das Netz: "Niemand hat zu definieren, wie ich meine Social-Media-Pause nutze oder führe. Selbst das passt einigen nicht. Hört bitte auf im Netz auf anderen rumzuhacken. Es reicht jetzt wirklich. Ihr habt erreicht, was ihr wolltet und jetzt ist genug."

Als Christina angekündigt hatte, sich bewusst eine Pause nehmen zu wollen, machte sie deutlich, dass der Druck der Öffentlichkeit maßgeblich zu ihrer Entscheidung beigetragen habe. Für sie sei die Auszeit jedoch kein Zeichen von Schwäche. Vielmehr wolle sie sich auf ihre Aufgaben besser konzentrieren und dann geordnet zurückkehren. Für ihre Fans bleibt weiterhin unklar, wie lange die Social-Media-Pause von Christina dauern soll. Der gemeinsame Podcast "Don't Worry be Hänni" mit Ehemann Luca Hänni (30) soll jedoch nicht von der Auszeit betroffen sein.

Christina wird von ihren Fans dafür geschätzt, dass sie immer mal wieder private Einblicke aus ihrem beruflichen und privaten Umfeld teilt. Mit ihrem neuen Statement setzt die 35-Jährige ein klares Zeichen gegen Cybermobbing und ruft eindringlich dazu auf, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen und sich nicht im Netz gegenseitig das Leben schwer zu machen.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

Instagram / christina.haenni Christina Hänni, Profitänzerin

