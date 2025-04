So denken Luca und Christina Hänni über zweiten Nachwuchs

Familienplanung auf Eis? Die jungen Eltern Luca Hänni (30) und seine Frau, die Tänzerin Christina Hänni (35), haben sich in ihrem Podcast Don't worry, be Hänni offen zu einer Frage geäußert, die ihnen regelmäßig von Fans gestellt wird: Wird es bald ein zweites Kind geben? Seit der Geburt ihrer Tochter vor zehn Monaten genießen die beiden das Familienleben, stehen aber auch beruflich unter Volldampf. Luca, bekannt durch seinen Sieg bei DSDS, und Christina, langjährige Profitänzerin bei Let's Dance, gaben zu, dass sie aktuell "am Limit" arbeiten, um Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen.

Christina erklärte, dass die Frage nach weiterem Nachwuchs zwar oft gestellt werde, sie diese aber momentan nicht beantworten können. "Es klappt gerade super mit einem Kind", sagte sie und fügte hinzu, dass ihre Familie für ein weiteres Kind derzeit "radikale" Veränderungen bräuchte, was Job und Alltag angehe. Dennoch wolle sie keine grundsätzliche Entscheidung treffen: "Es kann alles passieren. Ob Einzelkind oder fünf Kinder – wir schauen, wie sich unser Leben entwickelt." Auch Luca ist der Meinung, dass es für solche Überlegungen noch zu früh sei. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, die Zeit mit ihrer Tochter zu genießen und sich an das neue Familienleben zu gewöhnen. Zuletzt sorgte das Paar, das sich im Rahmen der beliebten RTL-Show kennen und lieben lernte, mit ihrem Sieg beim Das große Promibacken-Special für Schlagzeilen.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich, wie wichtig beiden die Balance zwischen Beruf und Familie ist. Christina, die nach der Geburt ihrer Tochter zu "Let's Dance" zurückkehrte, teilte offen Schwierigkeiten und Erfolge ihrer neuen Rolle. In einer früheren Instagram-Story berichtete sie von schlaflosen Nächten während der Show in Köln, bei der sie zeitweise von ihrer Familie getrennt war. Dass Luca sie in dieser Phase unterstützt und mit regelmäßigen Updates über ihre Kleine versorgt, zeigt die enge Bindung der beiden. Auch beruflich warten spannende Projekte auf das Paar: Während Christina auf dem Tanzparkett glänzt, bereitet sich Luca als Show-Act für den Eurovision Song Contest in Basel vor. Klar ist, dass bei den Hännis viel los ist – und Fans dürfen gespannt bleiben, wie sich ihre gemeinsame Reise weiterentwickelt.

Getty Images Christina und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

Joyn / Claudius Pflug Christina und Luca Hänni beim "Das große Promibacken"-Osterspezial

