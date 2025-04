Haben "#CoupleChallenge"-Paulina und Sandra noch Frieden?

Es war die TV-Show #CoupleChallenge, die für Paulina Ljubas (28) und Sandra Sicora (32) eine unerwartete Wendung nahm. Die beiden Reality-TV-Stars galten lange als Rivalinnen, nicht zuletzt wegen ihrer komplizierten Vergangenheit – Sandra ist die Ex-Freundin von Paulinas heutigem Partner Tommy Pedroni (30). Im Rahmen des Formats trafen sie aufeinander und gerieten in mehrere Konflikte. Doch bei einem klärenden Gespräch fanden sie Frieden und gaben sich gegenseitig Raum zur Aussprache. In einer Instagram-Fragerunde äußert sich Paulina nun dazu und betont: "Die Entschuldigung war auf jeden Fall ehrlich."

Paulina erklärt, dass es für sie zwar etwas gedauert habe, mit der Vergangenheit abzuschließen – aber das Gespräch sei aufrichtig gewesen: "Weder Sandra noch ich haben es nötig, uns so etwas aus dem Hintern 'rauszuziehen." Nach der Show blieben die beiden Frauen noch kurz in Kontakt und tauschten einige Nachrichten aus. "Wir sind auf jeden Fall d'accord miteinander und ich wünsche ihr alles Gute", lässt sie ihre Follower wissen. Trotz des vorangegangenen Dramas, das in der Sendung auch durch Spannungen mit anderen Teilnehmern eskalierte, zeigt sich Paulina heute versöhnlich und betont ihre Authentizität.

Paulina und Sandra haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass persönliche Differenzen unter dem Druck des Rampenlichts schnell an Schärfe gewinnen können. Trotz ihrer schwierigen Vorgeschichte gibt sich vor allem Paulina nun reflektiert und versöhnlich. Ihre Fans zeigen sich erfreut über die versöhnlichen Töne der beiden, die trotz aller Spannungen wieder aufeinander zugegangen sind. Besonders Paulina, die sich in früheren Formaten als temperamentvoll präsentiert hatte, überzeugt mit ihrer reflektierten Haltung und der versöhnlichen Geste gegenüber Sandra.

Anzeige Anzeige

Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige