So läuft Emmas "Hochzeit auf den ersten Blick"-Scheidung ab

Hochzeit auf den ersten Blick-Fans erhielten kürzlich eine Nachricht, mit der sie wohl nicht gerechnet hatten: Emma und Christian, das einstige Traumpaar der diesjährigen Staffel der beliebten TV-Show, verkündeten, von nun an getrennte Wege zu gehen. In einer Instagram-Fragerunde geht die Yogalehrerin jetzt auf ein paar Fragen ihrer Follower ein – und betont währenddessen, dass sie sich trotz der etwas anderen Umstände ihrer Hochzeit an die gleichen Bedingungen für eine Scheidung halten müssen. "Man mag das manchmal nicht so glauben, aber wir sind auf jeden Fall rechtskräftig verheiratet. Das heißt, für uns gilt auch ab dem Trennungsdatum ein Jahr Ehe und dann können wir uns scheiden lassen", verrät sie.

Die zwei Reality-TV-Teilnehmer schienen zunächst zu beweisen, dass das Sozialexperiment, eine fremde Person zu heiraten, gelingen kann. Im Netz gaben Emma und Christian dann aber bekannt, nach "intensiven Gesprächen und viel Überlegung" entschlossen zu haben, sich zu trennen. "Auch wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten", offenbarte die 25-Jährige. Die genaueren Details ihres Ehe-Aus' behalten sie und der stellvertretende Bankfilialleiter jedoch für sich.

Die Liebesgeschichte von Emma und Christian fing ziemlich harmonisch an. Sie wurden von den Matching-Experten Sandra Köhldorfer (43), Markus Ernst und Beate Quinn füreinander auserwählt, da sie wohl eigentlich ideale Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft zu zweit mitbrachten. Dabei spielte insbesondere ihr starker Kinderwunsch eine große Rolle. Im Laufe der Sendung machten die sozialpädagogische Assistentin und der 31-Jährige zwar ein paar kleine Krisen durch, entwickelten aber trotzdem Gefühle füreinander. Als sie sich im Finale dann für die Ehe oder die Scheidung entscheiden mussten, wählte das Ex-Paar seine gemeinsame Zukunft. "Also die grundlegenden Sachen, die stimmen müssen, die passen. Und bei allem anderen, was es noch drumherum gibt, da kann man im Zweifel dran arbeiten", erklärte Christian freudig.

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Instagram / christian.hadeb Christian und Emma bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Hochzeit

