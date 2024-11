Jake Borelli ist sehr traurig über sein "Grey's Anatomy"-Aus

Jake Borelli (33) macht Schluss mit Grey's Anatomy! In Folge sieben der 21. Staffel legt sein Charakter Levi Schmitt das Skalpell nieder und verlässt das Grey-Sloan-Memorial-Krankenhaus für einen neuen Job in Texas. Im Interview mit The Hollywood Reporter gesteht der Schauspieler, dass der Dreh seiner letzten Szenen ihn sehr traurig gestimmt hat. Dennoch ist er der Überzeugung, gemeinsam mit der Showrunnerin Meg Marinis ein erfüllendes Ende gefunden zu haben. "Ich denke, was wir jetzt von Levi haben, ist ein facettenreicher, wundervoller, queerer Mensch, wie ich es mir als Kind erträumt hätte", meint er und betont: "Ich bereue also im Moment nichts, aber ich würde ihn gerne zurückkommen sehen."

Der Ex-Nickelodeon-Star sieht viele Parallelen zwischen seinem Charakter Levi und sich selbst. "Viel von seiner Entwicklung in der Show hat wirklich mein eigenes Leben widergespiegelt. Ich meine, sogar unser Coming-out", erzählt der 33-Jährige und führt weiter aus: "Ich habe mich etwa zur selben Zeit öffentlich geoutet wie er in der Show, und ich musste dafür so viel Mut aufbringen wie Levi." Auf diese Art und Weise fühle er eine enge Verbindung zu seiner Rolle. Jake betont, er sei stolz darauf, wie sich Levi in den sieben Jahren in der beliebten Krankenhausserie entwickelt habe.

Jake scheint also offen für ein Comeback seines Charakters. Damit wäre er nicht der Einzige: In der aktuellen Staffel feiert zum Beispiel Jesse Williams (43) seine Rückkehr als plastischer Chirurg Dr. Jackson Avery. In Staffel 17 hatte er die Show eigentlich verlassen. Auch Dr. Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo (55), gönnte sich nach Staffel 19 eine Verschnaufpause. In der 21. Staffel schlüpft die Schauspielerin aber wieder für einige Folgen in die Schuhe ihrer titelgebenden Figur.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast bei den People's Choice Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jake Borelli, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige