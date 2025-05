Das war Fabian Hambüchens schönster "Let's Dance"-Moment

Fabian Hambüchen (37), bekannt als ehemaliger Turn-Star, sorgte in der diesjährigen Staffel von Let's Dance für Begeisterung. Der Sportler zeigte auf der Tanzfläche eine beeindruckende Leistung und schaffte es bis ins Finale. Besonders emotional wurde es für ihn jedoch beim sogenannten "Magic Moment", wie er im Interview mit Bunte verriet. In dieser Episode der Show verarbeiten die Teilnehmer immer eine persönliche Geschichte – für Fabian war das seine Reise zu Olympiagold.

Der entscheidende Tanz, den der Turner gemeinsam mit Profitänzerin Nastia aufgeführt hatte, wurde für ihn unvergesslich. "Es war einer meiner schönsten Tänze. Ich durfte meine Olympia-Geschichte vertanzen", erklärte Fabian. Die Choreografie zu diesem besonderen Auftritt hatte Nastia gemeinsam mit ihrem Ehemann entwickelt, was dem Tanz eine noch tiefere Dimension verlieh. "Sie als Top-Sportlerin und Weltmeisterin kann mich lesen und zu 100 Prozent verstehen. Sie kann den ganzen Schweiß und die Arbeit, die dahinterstecken, komplett nachvollziehen. Es war unfassbar emotional", so Fabian weiter.

Für Fabian war der Auftritt nicht nur ein Highlight der Show, sondern auch ein Moment, der seine außergewöhnliche Karriere als Spitzensportler in den Fokus rückte. Bei den Olympischen Spielen 2016 erfüllte er sich mit dem Gewinn der Goldmedaille am Reck einen Lebenstraum. Dass er diese persönliche Erfolgsgeschichte auf künstlerische Weise noch einmal erleben und teilen konnte, machte den Tanz für ihn so bedeutsam. Fabian, der bekannt für seine Disziplin und seinen Ehrgeiz ist, betonte schon häufiger, wie wichtig ihm diese Meilensteine in seinem Leben sind – und dass kein neuer Sport oder Wettbewerb seine Leidenschaft dafür jemals mindern könnte.

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster

RTL / Jörn Strojny Fabian Hambüchen, "Let's Dance"-Kandidat 2025

