Nachgezogen: Auch Fabian Hambüchen bekommt satte 30 Punkte

Im Finale der beliebten Tanzshow Let's Dance sorgte der ehemalige Spitzensportler Fabian Hambüchen (37) für einen beeindruckenden Moment. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster präsentierte er einen Paso Doble zu dem Depeche-Mode-Klassiker "Enjoy The Silence" und wurde mit der Höchstpunktzahl der Jury belohnt. Insgesamt gab es von den Juroren 30 Punkte, darunter viel Lob von Jurorengröße Joachim Llambi (60). "Du hast alles das umgesetzt, was ich wollte. Das war gemeinsam, das war synchron", schwärmte er. Auch Motsi Mabuse (44) zeigte sich begeistert: "Das war perfekt."

Obwohl Fabian und Anastasia in höchsten Tönen gelobt wurden, waren sich die User im Netz nicht ganz einig. Auf dem Onlineportal X schrieb ein Nutzer beispielsweise: "Fand es eher hölzern, sorry." Ein anderer Zuschauer sprach der Profitänzerin zwar Anerkennung zu, zeigte sich jedoch von Fabian weniger beeindruckt: "Anastasia würde ich es gönnen, aber Fabian finde ich jetzt nicht so spannend."

Neben Fabian Hambüchen glänzte auch ein anderer Promi im "Let's Dance"-Finale. Diego Pooth (21), der Sohn von TV-Ikone Verona Pooth (57), erhielt ebenfalls 30 Punkte für seinen Jurytanz. Er legte mit Ekaterina Leonova (38) einen Cha Cha hin. Schlusslicht nach Runde eins mit nur einem Punkt Unterschied waren Taliso Engel und Patricija Ionel (30). Der Paralympics-Schwimmer bekam von den Juroren 29 Punkte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Maruster und Fabian Hambüchen bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige