So groß ist Chris Hemsworth und Elsas Tochter India bereits

Elsa Pataky (48) ist eine begeisterte Reiterin und hat die Begabung dafür an ihre Tochter weitergegeben – zusammen nahmen India Rose und die Frau von Chris Hemsworth (41) schon an so einigen Turnieren teil. Deswegen ist es auch so passend, dass die 12-Jährige ihre Mutter zum Magic Millions Polo- und Springturnier begleiten durfte. Auf Instagram teilt die dreifache Mutter nun einige Schnappschüsse des Tages: Darauf steht die Blondine neben ihrer schon erstaunlich großen Tochter. Der einzige Grund, warum sie nicht auf gleicher Höhe zu sein scheinen, ist, dass Elsa ein paar sehr hohe High Heels trägt – India rockt nur ein paar flache Sneaker.

India ist schon lange kein kleines Mädchen mehr. Erst vor Kurzem durfte sie sogar bei einem Rodeo-Wettbewerb mitmachen und dort ganz alleine ein männliches Kalb reiten. Dabei trug der Promi-Spross zum Schutz nur einen Helm und eine gepolsterte Weste. Lange hielt sie es auf dem Rücken des Vierbeiners allerdings nicht aus – nach nur wenigen Sekunden war die Kraft des Kalbes so groß, dass es India einfach von sich schleuderte. Die scheint sich jedoch nicht verletzt zu haben: Die Aufnahmen zeigen, dass das Mädchen binnen weniger Augenblicke schon wieder auf den Beinen stand.

Die Kinder von Chris und Elsa begleiten ihre berühmten Eltern öfters mal zu Events. Erst im September durften die Zwillingssöhne Sasha und Tristan auf eine echte Filmpremiere gehen! Zum Film "Transformers One" war Chris als Stimme des Optimus Prime natürlich als einer der Hauptgäste eingeladen – ihn begleitete auch seine Frau, weswegen sie und ihre Söhne als Quartett den roten Teppich unsicher machten. India war an dem Abend allerdings nicht dabei.

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Kids, Januar 2025

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

