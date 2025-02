Das ist Anna Wintours Dresscode für die diesjährige Met Gala

Die Met Gala steht vor der Tür. Wie Vogue berichtet, wurde der Dresscode für den 5. Mai 2025 nun offiziell bekannt gegeben. Alle Gäste müssen sich in diesem Jahr an das Motto "Tailored for You" halten, was so viel bedeutet wie "für dich maßgeschneidert". Mit dieser Kleiderordnung will Anna Wintour (75) die Besucher ermutigen, einen Look zu wählen, der ihren ganz persönlichen Stil widerspiegelt. Der Dresscode wurde absichtlich sehr vage formuliert, damit er zwar eine Orientierungshilfe ist, aber gleichzeitig zur kreativen Interpretation einlädt.

Zusätzlich zu dem Dresscode dient den Gästen auch die Ausstellung, die zeitgleich mit der Met Gala eröffnet wird, als Inspiration für ihren Look. Ab Mai dreht sich im Metropolitan Museum of Art alles um das Thema "Superfine: Tailoring Black Style". Neben Kleidungsstücken können sich Besucher auch Gemälde und Fotografien anschauen, die teilweise bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen und die bedeutendsten Aspekte der Mode schwarzer Männer in den USA veranschaulichen. Auf dem Red Carpet der Met Gala wird also vermutlich ausnahmsweise mal die Männermode im Vordergrund stehen.

Anna, die seit Jahren für die Met Gala verantwortlich ist, wird in diesem Jahr von Colman Domingo (55), Lewis Hamilton (40), A$AP Rocky (36) und Pharrell Williams (51) unterstützt. Die vier Männer haben sich in den vergangenen Jahren durch ihre ausgefallenen Looks auf dem roten Teppich einen Namen gemacht. Bei den Critics Choice Awards 2024 erschien Colman beispielsweise in einem senffarbenen Zweiteiler, über dem er einen goldenen Mantel trug.

Getty Images Anna Wintour und Lewis Hamilton beim US Open, September 2024

Getty Images Colman Domingo bei der Filmpreisverleihung

