Ashley Roberts schwärmt von ihrem 17 Jahre jüngeren Freund

Ashley Roberts (42) ist frisch verliebt! Das ehemalige Pussycat Dolls-Mitglied scheint mit ihrem neuen Freund, dem 17 Jahre jüngeren Tattookünstler George Rollinson, überglücklich zu sein, wie sie im Interview mit Mail Online betonte. "Es ist wirklich schön, in einer Beziehung zu sein, die freundlich, fürsorglich und unterstützend ist und wir haben Spaß", schwärmt Ashley. Dass sie zueinandergefunden haben, sei ganz unerwartet passiert: "Wir trafen uns, und ich hatte eine gute Zeit und lebte mein bestes Leben, genoss es, und ich dachte: 'Das ist jemand ganz Besonderes.' Ich bin jetzt total glücklich."

Bevor sie George kennengelernt hat, hatte die 42-Jährige allerdings weniger Glück in der Liebe. Sie habe nach der Trennnung von ihrem Ex Giovanni Pernice (33) versucht, durch die Promi-Dating-Plattform Raya ihren Mister Right zu finden, doch habe einige unschöne Erfahrungen machen müssen. "Ich bin angekommen und habe die Person, die vor mir saß, nicht unbedingt von ihrem Profilbild her erkannt. [...] Es ist ein bisschen unangenehm, weil man das Essen abwarten muss – also war das eher eine Katastrophe", erklärt sie. Sie habe dadurch fast die Hoffnung auf die große Liebe aufgegeben, doch dann habe sie George getroffen. Ihn habe sie durch gemeinsame Freunde kennengelernt und ihre Beziehung habe sich ganz natürlich entwickelt.

Ashley und George waren erstmals im Herbst 2023 miteinander in Verbindung gebracht worden. Damals hatte ein Insider gegenüber Daily Mail verraten, dass die zwei miteinander ausgingen, aber ihre Liebe vorerst aus der Öffentlichkeit raushalten wollten. Im April dieses Jahres haben die zwei die Beziehungsgerüchte dann endlich bestätigt: Im Netz teilte die Sängerin einige Fotos, auf denen sie unter anderem beim Kuscheln mit ihrem Partner zu sehen ist. Trotzdem versuchen die beiden ihre Beziehung weitestgehend privat zu halten und posten nur sehr selten gemeinsame Aufnahmen.

Getty Images Ashley Roberts, Sängerin

Getty Images Ashley Roberts, Sängerin

