Ashley Roberts feiert das Jahresende im sexy Beach-Look

Ashley Roberts (44) lässt das Jahr auf Mauritius ausklingen – und das in purem Beach-Glamour. Die Sängerin und Radiomoderatorin zeigt sich in einem mintgrünen Bikini mit passenden Shorts am weißen Sandstrand und tanzt in einem Instagram-Clip zu Michael Jacksons (†50) "You Rock My World". Mit Sonnenbrille, Meerblick und einer Extraportion Urlaubslaune twerkt Ashley spielerisch in die Kamera und schreibt dazu: "Saison 2026 steht vor der Tür". In den sozialen Medien überschütten die Fans Ashley mit Komplimenten zu ihrem Look und dem traumhaften Urlaubsambiente.

Die Reise führt die Künstlerin ins The Westin Turtle Bay Resort & Spa, wo sie zusammen mit Freund George Rollinson entspannt. Auf einem Bootstag zeigen sich die beiden innig, teilen Küsse in der Sonne, snacken Wassermelone und halten Delfin-Momente fest, bevor es zum romantischen Strandlunch geht, wie Daily Mail berichtet. Fürs Foto wechselt die TV-Persönlichkeit in ein schwarzes Bikini-Set mit transparenten Hosen, die Haare unter einem grün-weißen Tuch gebunden, dazu Shades – ganz Urlaubs-Editorial. George setzt auf ein blaues Oberteil mit offenem Kragen und weiße Hosen. In einer weiteren Story bedankt sich Ashley für ihr Glück: "Dankbar für dieses Leben, das ich führe." Zuvor hatte die Sängerin bereits Weihnachten mit George in Dubai verbracht, ehe es weiter auf die Tropeninsel ging.

Privat zeigt sich das Paar weiterhin als harmonisches Match abseits des Rampenlichts. Die Sängerin lernte den britischen Künstler über gemeinsame Freunde kennen, die Beziehung wuchs ohne große Ankündigung und bleibt bis heute unaufgeregt, aber sichtbar vertraut. Der 17 Jahre jüngere George ist als Kreativer mit prominenten Namen vernetzt und hat unter anderem für Sport- und Musikstars individuelle Designs umgesetzt – eine visuelle Welt, die gut zu Ashleys Sinn für Stil und Bühne passt. Wenn die Radiofrau nicht vor der Kamera tanzt, genießt sie gemeinsame Auszeiten mit ihrem Partner, fern von Studioalltag und Termindruck. Sonne, Meer, Musik – und zwei Menschen, die ihr Jahresende lieber zusammen als getrennt feiern.

Getty Images Ashley Roberts bei einer Maybelline-Party

Instagram / iamashleyroberts Ashley Roberts im Urlaub

Instagram / iamashleyroberts Ashley Roberts und ihr Freund George Rollinson am Strand