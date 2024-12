Ashley Roberts nahm Freund mit zur Familie an Weihnachten

Ashley Roberts (43) wagte einen ganz besonderen Schritt in ihrer Beziehung mit George Rollinson. Das ehemalige Pussycat Dolls-Mitglied und ihr Liebster verbrachten die Weihnachtszeit gemeinsam mit ihrer Familie in Arizona. Auf Instagram teilte Ashley von dem besonderen Fest mehrere Schnappschüsse. Dabei hielt sie unter anderem einen romantischen Moment des Paares während einer Wanderung fest. Zudem veröffentlichte Ashley auch ein Familienfoto, auf dem ihre ganze Verwandtschaft in passenden grünen Elfenschlafanzügen am Kamin posierte – auch ihr Freund. "Arizona, Baby", schrieb die Musikerin zu den Schnappschüssen, auf denen sie überglücklich wirkte.

Ashleys neue Beziehung sorgte bereits seit vergangenem November für Schlagzeilen. Besonders ihr Altersunterschied von 18 Jahren lenkte die Aufmerksamkeit auf das Paar. Doch da George bereits Weihnachten mit ihrer Familie verbrachte und sich augenscheinlich bestens in die Familie einfügt, ist es den beiden wohl ziemlich ernst miteinander. Erst vor wenigen Wochen geriet Ashley ohnehin richtig ins Schwärmen von ihrem Schatz. "Es ist wirklich schön, in einer Beziehung zu sein, die freundlich, fürsorglich und unterstützend ist und wir haben Spaß", erklärte die Sängerin gegenüber Mail Online.

Bis 2020 zeigte sich Ashley noch mit einem anderen Mann an ihrer Seite. Sie datete damals den Strictly Come Dancing-Tänzer Giovanni Pernice (34), den sie im Rahmen der Sendung kennen und lieben lernte. Die Partnerschaft ging allerdings in die Brüche. Der Sportler gab damals auf X, ehemals Twitter, bekannt: "Ashley und ich haben beschlossen, uns als Paar zu trennen. Wir bleiben weiterhin befreundet und wünschen uns gegenseitig für die Zukunft alles Gute. Die beiden waren für ein Jahr zusammen gewesen.

Instagram / iamashleyroberts Ashley Roberts und ihr Partner George Rollinson im Dezember 2024

Getty Images Giovanni Pernice und Ashley Roberts

