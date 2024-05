Genießt Ashley Roberts ihren Urlaub alleine oder mit Lover?

Ashley Roberts (42) versorgt ihre Instagram-Follower aktuell mit superheißen Bikinibildern aus ihrem Türkeiurlaub. Die 42-Jährige scheint gerne zu zeigen, dass sie in dem Zweiteiler eine besonders gute Figur macht. Doch verbringt das ehemalige Mitglied der Girlgroup Pussycat Dolls ihren Europaurlaub alleine? Ein Bild von einem für zwei Personen gedeckten Tisch auf einer Luxusjacht könnte ein Hinweis darauf sein, dass es sich bei dem Fotografen der vielen Aufnahmen um ihren 17 Jahre jüngeren Partner George Rollinson handelt.

Die Radiomoderatorin scheint die Auszeit vor der türkischen Küste in vollen Zügen zu genießen. In verschiedenen Beiträgen zeigt sie sich auf einem Boot, auf einem Steg, in einer Strandbar oder bei einem Essen mit Meerblick – stets darauf bedacht, ihren trainierten Körper im Bikini zu präsentieren. Bei diesem Anblick scheinen ihre Fans ganz zu vergessen, die Musikerin zu fragen, wo sich denn ihr neuer Partner versteckt: "Perfektion von seiner besten Seite", kommentiert ein Nutzer ihre Bilder, während ein anderer schreibt: "Wunderschöne Bilder, du siehst fantastisch aus".

Bereits Ende vergangenen Jahres kursierten Gerüchte darüber, ob Ashley ihr Herz nach der Trennung von Giovanni Pernice im Jahr 2020 wieder neu vergeben hat. Im März dieses Jahres machte die US-amerikanische Sängerin ihre neue Beziehung zu dem 25-jährigen Künstler dann offiziell. Ein Insider verriet allerdings gegenüber Daily Mail, dass sich die Turteltauben dazu entschieden haben sollen, nicht zu viel von ihrem Liebesleben mit der Öffentlichkeit zu teilen: "Ashley und George sind ineinander verliebt. Sie haben sich entschieden, ihre Beziehung vorerst privat zu halten, aber sie haben allmählich begonnen, Schnipsel aus ihrem gemeinsamen Leben in den sozialen Medien zu teilen." Das könnte wohl der Grund dafür sein, weshalb Ashleys Liebster sich auch auf den aktuellen Urlaubsbildern hinter der Kamera versteckt.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamashleyroberts Collage: Ashley Roberts Esstisch auf einer Jacht im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iamashleyroberts Ashley Roberts in der Türkei im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Ashley den Urlaub gemeinsam mit ihrem Freund verbringt? Ja, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de