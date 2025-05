Geht da was? Jennifer Lopez flirtet mit Brett Goldstein

Jennifer Lopez (55) sorgt am Set ihres neuen Projekts für Aufsehen: Sie wurde beim Flirten mit ihrem Schauspielkollegen Brett Goldstein erwischt. Wie ein Insider dem Magazin In Touch verrät, scheint es zwischen den beiden ordentlich zu knistern. "Brett himmelt Jennifer geradezu an, und sie genießt die Aufmerksamkeit in vollen Zügen. Er ist so liebevoll, genau das, was sie im Moment braucht", berichtet der Vertraute. Zwar liefern beide vor der Kamera eine professionelle Performance ab, doch in den Pausen werde laut Quelle geflirtet, was das Zeug hält. Das kommt für Jennifer genau zur richtigen Zeit – erst im Januar war die Scheidung von Ben Affleck (52) offiziell vollzogen worden.

Nach dem Ehe-Aus sei Jennifers Selbstbewusstsein zwar angeschlagen gewesen, aber die Trennung scheint inzwischen weit hinter ihr zu liegen. "Sie ist viel glücklicher, das merkt wirklich jeder. Sie hat eine neue, unbeschwerte Ausstrahlung bekommen", plaudert der Insider weiter aus. Bestätigt ist die Romanze mit Brett zwar nicht, die Chemie zwischen den beiden gilt aber als offensichtlich. Dass Jennifer Interesse an dem gefeierten Schauspieler haben könnte, würde laut dem Insider kaum jemanden überraschen. Außerdem kursierten zuletzt noch Gerüchte um einen Flirt mit Kevin Costner (70), nachdem sie im Dezember in Aspen beim gemeinsamen Shopping gesichtet worden waren. Offizielle Liebesbeweise gab es dabei aber nicht.

Schon im März hatte ein Informant gegenüber Page Six berichtet, dass Jennifer wieder Lust auf das Dating-Leben habe. Trotz der gescheiterten Ehe mit Ben habe sie die Hoffnung, die große Liebe zu finden, noch nicht aufgegeben. Das habe sie auch ihren engsten Vertrauten zu verdanken. "Ihre Freunde haben sie ermutigt, sich auf Dates einzulassen, und sie war definitiv offen dafür, jemand Neues kennenzulernen", verriet die Quelle damals. Auch nach mehreren gescheiterten Beziehungen zeigte sich die Sängerin wohl optimistisch und voller Zuversicht, was einen Neuanfang angeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Brett Goldstein, 2024

Anzeige Anzeige