Jennifer Lopez ist bereit, sich ins Dating-Leben zu stürzen

Jennifer Lopez (55) ist wieder bereit, die Welt der Liebe zu erkunden. Rund zwei Monate nach ihrer offiziellen Scheidung von Ben Affleck (52) scheint die Sängerin und Schauspielerin entschlossen, nach vorne zu schauen. Laut einem Insider aus ihrem Umfeld hat Jennifer die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben. "Ihre Freunde haben sie ermutigt, sich auf Dates einzulassen, und sie ist definitiv offen dafür, jemanden neuen kennenzulernen", berichtet die Quelle gegenüber Page Six. Jennifer, die sich im April 2024 nach drei Jahren Ehe von Ben getrennt hatte, scheint den Blick nun voller Zuversicht in die Zukunft zu richten.

Während Jennifer wieder für romantische Abenteuer bereit ist, fokussiert sich Ben derzeit stärker auf den Kontakt zu seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). Gerüchte, die beiden könnten sich nähergekommen sein, wurden von einer weiteren Quelle jedoch zurückgewiesen. Auch wenn Ben und Jen vor Kurzem bei der Feier des 13. Geburtstags ihres Sohnes Samuel (13) vertraut wirkten, handele es sich dabei um reine Freundschaft, betonte der Insider. Der Schauspieler verbringe nach der Scheidung von J.Lo mehr Zeit mit seiner Ex-Frau, um sich verstärkt um ihre gemeinsamen Kinder Violet (19), Fin (16) und Samuel kümmern zu können.

Jennifer wirft dennoch einen genaueren Blick auf die Verbindung von Ben und Jen. Laut den Insidern sei es schwer für sie gewesen, die Fotos der beiden zu sehen, bei denen sie sich offenbar gut verstanden haben – auch wenn sie sich nicht anmerken lässt, wie sie sich dabei fühlt. Ben und Jen verbindet eine Vergangenheit voller Höhen und Tiefen, doch die Schauspielerin gilt heute als ein stabilisierender Faktor in seinem Leben. Jennifer hingegen, die insgesamt schon viermal verheiratet war, hat in Interviews immer wieder betont, dass sie nie das Vertrauen in die Liebe verloren hat. Ihr Umfeld zeigt sich nun gespannt, wann sich ein neuer Partner an ihrer Seite zeigen könnte.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

