"Wer weiß denn sowas?": Mark Keller versagt bei Filmfrage

Bei der jüngsten Ausgabe von Wer weiß denn sowas? kam es zu einer peinlichen Situation für Schauspieler und Let's Dance-Teilnehmer Mark Keller (59), bekannt aus der beliebten Heimatserie Der Bergdoktor. Zusammen mit Teamkapitän Elton (53) stand er am Freitag, 29. November, im Finale der beliebten Quizshow und hatte die Chance, einen satten Gewinn zu erzielen. Doch ausgerechnet bei einer einfachen Filmfrage patzte das Duo und verlor sein gesamtes erspieltes Geld, was sogar zu Buhrufen aus dem Publikum führte.

Im Finale mussten Mark und Elton ihr Wissen in der Kategorie "Oscars" unter Beweis stellen. Moderator Kai Pflaume (57) stellte die entscheidende Frage: "Welcher Regisseur beendete seine Oscar-Dankesrede 1998 mit den Worten: 'I'm the king of the world'?" Die möglichen Antworten waren A) Peter Jackson (63), B) Quentin Tarantino (61) und C) James Cameron (70). Voller Vertrauen setzten sie ihr ganzes erspieltes Geld von 2.000 Euro, doch Mark entschied sich für die falsche Antwort. Während das andere Team mit Bernhard Hoëcker (54) und Hans Sigl (55) auf James Cameron tippte und richtig lag, verzockten Mark und Elton alles, als sie auf Quentin Tarantino setzten. Eltons plötzlicher Ausruf "Sche*ße!" kam da auch reichlich zu spät.

Mark Keller steht seit Jahren mit Hans Sigl für "Der Bergdoktor" gemeinsam vor der Kamera. Dass ausgerechnet diese beiden Schauspieler in der Quizshow gegeneinander antraten, sorgte für besondere Spannung. Elton, der sonst als humorvoller Moderator und Showmaster begeistert, musste dieses Mal eine bittere Niederlage einstecken. Die Buhrufe des Publikums resultierten nicht aus persönlicher Abneigung, sondern aus Enttäuschung darüber, dass sie durch die falsche Antwort ebenfalls leer ausgingen. Trotzdem bleibt "Wer weiß denn sowas?" für alle Beteiligten ein unterhaltsames Erlebnis, bei dem nicht nur Wissen, sondern auch Teamgeist gefragt ist.

ARD / Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

