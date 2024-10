Diese Kandidaten werden bei "Let's Dance"-Tour 2024 ersetzt

Bald ist es so weit: Die Let's Dance-Live-Tour 2024 steht in den Startlöchern! Doch nur einige Wochen vor dem ersten Auftritt in Riesa verkündet die Tanzshow nun plötzlich via Instagram eine Änderung: "Aus gesundheitlichen Gründen können Ann-Kathrin Bendixen und Mark Keller (59) leider nicht bei der großen Live-Tour dabei sein." Die Fans müssen jedoch nicht traurig sein, denn mit Sharon Battiste (32) und René Casselly (28) stehen bereits hochkarätige Ersatzkandidaten fest, die das Tanzparkett zum Beben bringen werden. Zusätzlich wird Lina Larissa Strahl (26), die bereits fest als Teilnehmerin gesetzt war, nun bei noch mehr Tour-Stopps auftreten. "Herzlich willkommen an alle Drei – das wird ein Spaß", freut sich der Veranstalter auf die neuen Teilnehmer.

Vor allem scheint die Teilnahme von René die Meinung der Fans zu spalten. In Kommentaren wie "Oha, René? Vielleicht muss ich doch zur Tour gehen", "Kathrin (36) und René! Wow, wird das geil!" und "Ich freue mich besonders auf René", bringen viele Fans unter dem Beitrag ihre unbändige Freude über die Teilnahme des Akrobaten zum Ausdruck. Andere Liebhaber der Tanzshow hingegen trauern dem eingespielten Team, bestehend aus dem Bergdoktor-Star und Kathrin, hinterher. "Bisschen traurig um Team 'Hollywood'. Gute Besserung, Mark!", findet ein Nutzer und auch ein anderer schließt sich an und meint: "Wie schade, ich hätte mich sehr auf das Team 'Hollywood' gefreut."

Mit der Hollywood-Referenz spielen die Zuschauer der Sendung auf einen ganz bestimmten Auftritt von Mark und Kathrin an: In Show sieben der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel gaben die Profitänzerin und der Schauspieler zu dem Song "Step in Time" einen Charleston zum Besten. Der Auftritt, der fast einem Mini-Musical ähnelte, konnte dabei vollends überzeugen: Mark und Kathrin staubten die Höchstpunktzahl – also 30 Punkte – von der Jury ab.

Getty Images Kathrin Menzinger und René Casselly im Mai 2022 in Köln

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance" 2024

