Überraschung: Mark Keller singt bei "Let's Dance"-Special

Heute Abend fegen wieder einige alte Gesichter des Let's Dance-Kosmos für das Weihnachtsspecial übers Parkett. Doch zwischen den Tanzeinlagen werden die Zuschauer auch musikalisch bestens unterhalten. Kein Geringerer als Mark Keller (59), der in der diesjährigen Staffel zu den Kandidaten zählte, überraschte die Fans hinter den Bildschirmen mit einer Gesangseinlage. Mit einem Medley von "Have Yourself a Merry Little Christmas" von Frank Sinatra (✝82) bis "It's the Most Wonderful Time of the Year" von Andy Williams bewies der Schauspieler sein Können hinterm Mikrofon.

Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Der offizielle Instagram-Account der Sendung postete das Video von Marks Gesangsperformance. Innerhalb weniger Minuten kommentierten zahlreiche Fans die Darbietung und lobten den 59-Jährigen in den höchsten Tönen. "Wie er singt – Gänsehaut pur. Es war gigantisch", "Mark Keller, traumhaft schön gesungen" und "Super, Mark erinnert mich an Dean Martin" lauteten nur einige der begeisterten Follower-Reaktionen.

In diesem Jahr tanzen Julia Beautx (25) mit Zsolt Sándor Cseke (36), Evelyn Burdecki (36) mit Vadim Garbuzov (37) sowie Tony Bauer (29) mit Anastasia Stan um den Sieg des Weihnachtspokals. Der Challenge stellen sich zudem Gabriel Kelly (23) mit Malika Dzumaev (33), Amira Aly (32) mit Valentin Lusin (37) sowie René Casselly (28) mit Kathrin Menzinger (36). Bisher haben die sechs Promi-Paare bereits ihren ersten Tanz vor der Jury performt. Dabei konnten bisher der "Dancing Star 2024" Gabriel mit seiner Tanzpartnerin sowie Akrobat René mit seiner Begleitung am meisten überzeugen: Sie erhielten jeweils 30 Punkte – die volle Punktzahl! Den zweiten Tanz haben bisher nur Julia und Zsolt hinter sich gebracht und haben mit einer 30-Punkte-Bewertung die Messlatte hochgelegt.

RTL / Willi Weber Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

RTL / Guido Engels Die "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow"-Paare

