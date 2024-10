Auf Empfehlung der Söhne: Mark Keller erwägt Augenlid-OP

Eine Beauty-OP-Empfehlung von der eigenen Familie! Der Bergdoktor-Star Mark Keller (59) gibt preis, was sich seine Söhne an ihrem Vater für Veränderungen vorstellen. In einem Interview mit Das Neue Blatt erwähnt der Schauspieler: "Meine Söhne drängen mich immer wieder dazu, meine Augenlider operieren zu lassen." Offensichtlich scheinen Aaron (31) und Joshua genau zu wissen, was ihrem Vater äußerlich fehlt. "Ich persönlich habe bislang noch nichts an mir machen lassen", gibt der Familienvater zu.

Von der Empfehlung seiner Söhne scheint Mark im Interview aber nicht abgeneigt zu sein: "Wenn ich mich jemals für einen Eingriff entscheiden würde, dann wahrscheinlich für die Augenlider. Ich merke auch, wie sie manchmal schwer werden und nach unten drücken, besonders beim Lesen, dadurch lässt auch meine Sehkraft nach. Aber ob und wann ich das tatsächlich tun werde, weiß ich noch nicht." Falls sich der TV-Star eines Tages auf die Empfehlung seiner Familie einlässt, könnte er das direkt professionell mit Star-Schönheitsdoktor Prof. Dr. Mang. besprechen, denn Mark erwähnt, dass beide sich kennen und nicht weit voneinander entfernt wohnen.

Der Schauspieler ist gerade durch sein gutes Aussehen beim weiblichen Publikum bekannt. Mit seinen Rollen in Alarm für Cobra 11, "SOKO" oder der aktuellen "Der Bergdoktor"-Staffel begeistert Mark seine Fans. Auch das Tanzbein schwingt der Schauspieler normalerweise gern. Zum Bedauern der Fans wurde aber vergangene Woche bekannt gegeben, dass der diesjährige Let's Dance-Teilnehmer seine Auftritte bei der "Let's Dance"-Live-Tour 2024 aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. In den Kommentaren auf Instagram wird deutlich, wie traurig seine Fans darüber sind: "Wie schade, ich hätte mich sehr auf das Team 'Hollywood' gefreut."

RTL / Arya Shirazi Mark Keller im Jahr 2024

RTL / Willi Weber Mark Keller und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

