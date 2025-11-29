Kacey Musgraves plaudert pikantes Sauna-Missgeschick aus

Countrystar Kacey Musgraves (37) brachte ihre Fans in Sydney am Donnerstag gehörig zum Lachen, als sie während eines Konzerts eine außergewöhnliche Geschichte von ihrem Aufenthalt in der Stadt erzählte. Die Sängerin berichtete laut Daily Mail, dass sie völlig unabsichtlich in einer sogenannten Gay Cruising Sauna im Herzen von Sydney landete. Dort habe sie schnell bemerkt, dass die Umgebung nicht ganz dem entsprach, was sie eigentlich suchte. "Das ist wohl das schwule Sauna-Ziel dieses Landes", scherzte Kacey auf der Bühne und erklärte, Begriffe wie "Wet Rooms" und "Cruising Areas" hätten sie zunächst nicht gewarnt. Trotz dieser Verwechslung entschied die Musikerin, länger zu bleiben, um die Atmosphäre zu genießen und, wie sie zugab, "ein bisschen neugierig" zu sein.

Das Publikum war von ihrer lockeren und humorvollen Schilderung begeistert, und ein Video des Moments sorgte auch online für Interesse. Doch die Sauna-Anekdote ist nicht das einzige freizügige Thema, mit dem Kacey in diesem Jahr Schlagzeilen machte. Im April platzierte sie eine gewagte Frage auf X: "Ist es möglich, vor Geilheit zu sterben? Frage für einen Freund", schrieb die Musikerin und zog damit weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Der Post ging viral und sorgte bei einigen Fans für Verwunderung, ob sie ihren Account womöglich mit einem privaten verwechselt hätte.

Privat befindet sich Kacey derzeit in einer Solo-Phase, nachdem sie sich 2023 von ihrem Partner Cole Schafer getrennt hatte. Mit dem Schriftsteller war sie über zwei Jahre zusammen, nachdem sie sich 2021 erstmals öffentlich als Paar zeigten. Zuvor war die Sängerin mit dem Songwriter Ruston Kelly verheiratet, von dem sie sich 2020 scheiden ließ. Trotz ihrer turbulenten Geschichte scheint Kacey ihre humorvolle und offene Art nicht verloren zu haben, wie sowohl ihre Social-Media-Beiträge als auch ihre unterhaltsamen Tour-Geschichten zeigen. Fans lieben sie genau für diesen ehrlichen und ungekünstelten Einblick in ihr Leben.

Getty Images Kacey Musgraves im November 2019

Getty Images Kacey Musgraves, 2023

Getty Images Ruston Kelly und Kacey Musgraves bei einem Event in Los Angeles