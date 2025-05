Verstecktes Detail: Raucht Justin Bieber hier eine Bong?

Sänger Justin Bieber (31) sorgt erneut für Gesprächsstoff: In den sozialen Netzwerken teilte der Sänger kürzlich eine Reihe privater Schnappschüsse aus einem abgelegenen Tonstudio in den Bergen. Fans entdeckten dabei ein auffälliges Detail auf zwei der veröffentlichten Fotos: Justin ist auf dem einen Bild im Hintergrund durch eine Tür zu sehen, wie er offenbar an einer Bong zieht. Auf einem weiteren Bild liegt eine vermeintliche Bong sichtbar auf dem Boden neben ihm, während sein Kumpel, der australische Musiker Eddie Benjamin (23), Gitarre spielt.

Die Reaktionen der Fans in den sozialen Netzwerken ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Kommentare kritisierten das offensichtliche Konsumieren von Drogen – "Alles, was ich sehe, sind ein paar Kiffer. Ich dachte immer, Justin wäre besser als das. Haltet es wenigstens aus der Öffentlichkeit heraus. Du gibst kein gutes Beispiel für deine jungen Fans ab", kommentierte etwa ein verärgerter Nutzer. Es ist nicht das erste Mal, dass Justin mit solchen Bildern für Wirbel sorgt. Vor wenigen Wochen stand er bereits in der Kritik, da er auf dem Coachella Festival in Anwesenheit seines Bruders Jaxon Bieber (15) offensichtlich einen Joint konsumierte. Zu seinem angeblichen Drogenproblem äußerte sich sein Management im Februar gegenüber TMZ: "Das wiederkehrende Narrativ, dass Justin harte Drogen nimmt, ist absolut nicht wahr", so sein Sprecher, der ergänzte, der Musiker befinde sich in einer der besten Phasen seines Lebens.

Nicht nur Justins Drogenkonsum wird heftig von den Fans kritisiert. Auch seine finanzielle Lage bereitet seinen Anhängern Kopfzerbrechen. Wie ein Insider im Gespräch mit Page Six verriet, soll der 31-Jährige unter anderem sechsstellige Summen im Nobelrestaurant Nobu ausgeben – 2021 veröffentlichte Justin allerdings sein letztes Album und auch seine letzte geplante Tournee, die Justice World Tour, fiel wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Wasser. Mittlerweile soll seine Ehefrau Hailey Bieber (28) mit ihrer Beautymarke Rhode die Hauptverdienerin der kleinen Familie sein.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Eddie Benjamin, Mai 2025

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023

