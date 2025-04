Justin Bieber besucht das Coachella mit Bruder Jaxon (15)

Justin Bieber (31) machte am vergangenen Wochenende beim Coachella-Musikfestival auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) und seinem 15-jährigen Halbbruder Jaxon genoss der Popstar die Zeit in Kalifornien. In einem Video, das von Fans auf X geteilt wurde, ist zu sehen, wie Justin freudig zu einem Song von Kendrick Lamar (37) tanzt, während er etwas zu rauchen scheint, das wie ein Cannabis-Produkt aussieht. Hailey kümmert sich derweil fürsorglich um Jaxon (15) und führt ihn vom Geschehen weg.

Justin hat mit seinem Verhalten während der letzten Monate häufiger für Aufsehen gesorgt – im Fokus standen vor allem seine vermeintlichen Drogenprobleme, die von seinem Sprecher jedoch gegenüber TMZ zurückgewiesen wurden. Besagtes Video bringt die Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln. Während der Sänger im Moment eher Negativschlagzeilen macht, wirkt seine Ehefrau Hailey wie ein ruhender Pol in der Familie. In den vergangenen Monaten war wiederholt in den Medien berichtet worden, dass sie Justin momentan durch schwierige Zeiten begleitet.

Justin und Hailey, die seit 2018 verheiratet sind, sorgen immer wieder für Schlagzeilen, sei es durch öffentliche Liebesgesten oder die gelegentlichen Mutmaßungen über Krisen. Bereits in der Vergangenheit hatte sich Hailey öffentlich dazu geäußert, wie herausfordernd es sein könne, ihren Partner in schwierigen Phasen zu unterstützen. Dennoch sei ihr das Familienleben unheimlich wichtig. Auch Justin hat stets gezeigt, wie viel ihm seine Geschwister und seine Familie bedeuten. Besonders Jaxon, der als jüngerer Bruder oft bei Auftritten an seiner Seite zu sehen war, spielt in Justins Leben offensichtlich eine große Rolle.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, März 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

