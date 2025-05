Walentina Doronina hat ihre Führerscheinprüfung bestanden

Walentina Doronina (24) kann einen weiteren Meilenstein in ihrem Leben feiern: Die Reality-TV-Bekanntheit darf ab sofort das Steuer übernehmen! Wie sie jetzt stolz mit einem Instagram-Video verkündet, hat sie ihre Führerscheinprüfung bestanden. In dem Clip steigt die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin aus einem Auto, bevor ihr der Ausweis in die Hand gedrückt wird und sie freudestrahlend in die Luft springt. Dazu schreibt sie: "Mein Fahrlehrer braucht erst mal Urlaub".

Die 24-Jährige legte sich ordentlich ins Zeug, um ihre Fahrerlaubnis zu bekommen – und wurde beim Büffeln wohl auch kräftig unterstützt. Auf dem Bild-Renntag offenbarte Walentina nämlich, dass sie seit rund fünf Monaten wieder einen Mann an ihrer Seite hat und dieser ihr eine große Stütze bei den Vorbereitungen auf die Prüfung war. "Wir sehen uns täglich, und er hat mich unterstützt, als ich für meinen Führerschein gelernt habe", erzählte der Germany Shore-Star.

In Walentinas Privatleben läuft aktuell also alles ziemlich super. Ihren neuen Partner möchte sie der Öffentlichkeit vorerst aber nicht vorstellen. Dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Grund. "Ich halte das aus der Öffentlichkeit raus, weil ich einfach gesehen habe, wie alle einfach wie Zecken an der Branche interessiert sind und so unerfüllt mit dem Leben selber sind, dass sie sich dann einzecken müssen", erklärte die einstige Sommerhaus-Bewohnerin exklusiv gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige