Walentina Doronina lernt aktuell exklusiv jemanden kennen

Walentina Doronina (24) sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Liebesgerüchte. Immer mal wieder streute die TV-Bekanntheit Fotos, die sie mit einem Mann zeigen. Seine Identität gab sie allerdings nicht preis. Im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag gibt sie einen Einblick in ihr aktuelles Datingleben. "Es gibt aktuell auf jeden Fall einen Mann an meiner Seite", verrät Walentina und fügt hinzu: "Wir halten das tatsächlich sehr aus der Öffentlichkeit raus."

Besonders Walentina wolle noch ein bisschen warten, bis sie die Öffentlichkeit komplett einbezieht. "Ich halte das aus der Öffentlichkeit raus, weil ich einfach gesehen habe, wie alle einfach wie Zecken an der Branche interessiert sind und so unerfüllt mit dem Leben selber sind, dass sie sich dann einzecken müssen", erzählt die Influencerin und ergänzt: "Ich schaue jetzt erstmal, wie das ist. Aber ich will ihm das gar nicht irgendwie unterstellen oder vorwerfen. Aber ich denke, das muss jetzt erstmal ein bisschen auf die Probe gestellt werden." Walentinas Fazit: "Ich lerne aktuell auf jeden Fall keine anderen Männer kennen."

Ob der Mann an Walentinas Seite der Richtige ist, wird sich zeigen. Anfang des Jahres betonte die Germany Shore-Bekanntheit, dass sie auf der Suche nach der wahren Liebe ist, mit der sie eine Familie gründen will. "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich auch mal, was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. Mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden", erklärte sie gegenüber Bild.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ein Unbekannter im April 2025

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

