Knossi und Stars werden bei "Deep Down" lebendig begraben

Er zählt zu den bekanntesten Streamern Deutschlands: Jens "Knossi" Knossalla (38) und fünf weitere bekannte Internet-Stars haben sich für die neue Reality-Show "Deep Down – Die Vergrabenen" einem extremen Psycho-Experiment gestellt. Wie Bild berichtete, wurden die Teilnehmer lebendig begraben – und das für ganze 100 Stunden. Bereits vor dem Start der Show sorgte Knossi mit dramatischen Worten auf Instagram für Aufsehen: "Ich habe Todesangst", erklärte der Entertainer, der zuletzt mit seiner Partnerin Lia Mitrou bei Schlag den Star teilgenommen hat, seinen Fans. Die Show wird ab dem 4. Mai auf Joyn ausgestrahlt, während YouTube-Zuschauer ab dem 14. Mai ebenfalls mitfiebern können.

Die Teilnehmer, darunter Fitness-Influencer Sascha Huber (32), YouTuber Lewinray, Streamer Ronny Berger, Willi Whey (30) und Twitch-Star Fibii (19), mussten getrennt voneinander in kleinen Holzboxen unter der Erde ausharren – ohne Nahrung und ohne jegliche Ablenkung. Lediglich Wasser und ein persönlicher Gegenstand waren in den Boxen erlaubt. Mitgründer Sascha beschrieb das Konzept laut Bild als bewussten Griff in die tiefsten menschlichen Ängste: "Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, was du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben." Das Format, produziert von Christian Meinberger und Philip Grabow, besteht aus insgesamt 16 Folgen und soll die Zuschauer mit psychischen Extremsituationen konfrontieren.

Für einige der Teilnehmer ist "Deep Down" nicht die erste Extremerfahrung. Knossi, der sich durchaus vorstellen kann, seinen Lebensabend in den USA zu verbringen, und Sascha waren bereits bei der anspruchsvollen Survival-Show 7 vs. Wild zu sehen, bei der sie jeweils 14 Tage allein in der Wildnis verbrachten. Fibii stellte sich bei "Man Hunt" in Bangkok der Herausforderung, sich vor einem professionellen Fängerteam zu verstecken. Auch Ronny ist für seine außergewöhnlichen Selbstexperimente bekannt – zuletzt überlebte er mehrere Tage ohne Geld auf der Straße. Für Knossi, Sascha und ihre Mitstreiter scheint jede Herausforderung eine neue Grenze zu setzen – diesmal mit einem psychologischen Nervenkitzel, der tief unter die Erde führt.

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi, Internet-Star, und seine Verlobte Lia Mitrou

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

