Alles nur Spaß? Temptation-Jamy verteidigt Flirt-Eskapaden

Jamy Schröder zeigt sich bei Temptation Island von einer ziemlich flirtlustigen Seite. In Gesprächen mit den Verführerinnen hat er keine Hemmungen: Er spricht offen über Sex, seine Fantasien und Vorlieben und erwähnt dabei auch mal, was er mit seinem weiblichen Gegenüber gerne machen würde. Für viele Zuschauer geht das zu weit – im Promiflash-Interview beteuert Jamy aber vehement, dass er dabei keinerlei Intentionen verfolgt habe. "Tatsächlich ist mir bisher nicht einmal annähernd der Gedanke gekommen, dass da irgendwas laufen könnte. Ich habe einfach meinen Spaß", erklärt er.

In der vergangenen Folge hatte es ihm vor allem Verführerin Alexandra angetan. Die hübsche Blondine bekam einige anzügliche Sprüche von ihm zu hören. Jamy versichert Promiflash aber, dass er nie weitergegangen wäre. "Selbst wenn sie mein Typ Frau wäre, würde sich daran nichts ändern. Aber sie ist es nicht und das habe ich ihr auch ganz direkt gesagt." Obwohl sein Verhalten ab und zu den Eindruck erwecken könnte, dass er bei "Temptation Island" keinen Gedanken an seine Freundin Hillary verschwendet, habe er nie vergessen, dass er eigentlich vergeben ist. Auch der heimliche Wunsch, gerade Single zu sein, sei dem 36-Jährigen nicht in den Sinn gekommen: "Nein, absolut nicht. Klar, ich scherze herum, flirte hier und da und mache ein paar Sprüche, aber mehr passiert da nicht."

Während die Verführerinnen in der Männer-Villa, die anderen vergebenen Frauen und auch Moderatorin Lola Weippert (29) ziemlich schockiert von Jamys Sprüchen sind, bleibt seine Partnerin aber weiterhin cool. Die 27-Jährige betonte beim vergangenen Lagerfeuer, dass Jamy mit seinem Verhalten noch keine ihrer Grenzen überschritten habe. "Jamy ist wieder gut am Feiern. Aber das waren keine Bilder, die mich arg erschrocken haben. Es ist alles noch im Rahmen, er hat ja nichts gemacht", erklärte Hillary.

Anzeige Anzeige

RTL Alexandra, Verführerin bei "Temptation Island" Staffel sieben

Anzeige Anzeige

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, Staffel sieben

Anzeige Anzeige

Anzeige