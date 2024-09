Barbara Schöneberger erntet Kritik für Fernsehpreis-Look

Barbara Schöneberger (50) zog bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln alle Blicke auf sich. Die beliebte Moderatorin präsentierte sich in einem auffälligen Outfit und sorgte damit für reichlich Gesprächsstoff. Ihr Look, der aus einer schwarzen Kreation eines Oberteils und einer Schlaghose bestand und mit großen, goldenen Rüschen besetzt war, löste in den sozialen Medien eine Welle von Spott aus. "Sieht aus wie ein explodiertes Ferrero Rocher" und "Hatte Frau Schöneberger einen Unfall oder warum ist sie in eine Rettungsdecke gewickelt?", lauteten nur zwei von zahlreichen hämischen Kommentaren auf X.

Davon scheint sich Barbara aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, denn die 50-Jährige ist für ihre unkonventionellen Looks bekannt. Bereits vor der Gala hatte sie auf Instagram einen Vorgeschmack auf ihr Outfit gegeben. Auch in einem Interview mit dem WDR 2-Morgenmagazin hatte sie Sabine Heinrich gegenüber ihren Look selbstironisch als "geplatztes Ofenkartoffel-Kostüm" bezeichnet. Die TV-Bekanntheit nimmt den Spott mit Humor und lässt sich von negativen Kommentaren nicht beirren.

Der Deutsche Fernsehpreis, der in diesem Jahr zum 25. Mal verliehen wurde, würdigt Fernsehproduktionen, die zwischen Juli 2023 und Juni 2024 ausgestrahlt wurden. Ein Highlight der Veranstaltung war die ARD-Serie "Die Zweiflers", die gleich mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem als beste Drama-Serie und für die beste Kamera. Auch die Schauspieler Aaron Altaras und Sunnyi Melles konnten sich über Trophäen freuen. Trotz des vermeintlichen modischen Missgeschicks von Barbara war die Gala ein voller Erfolg und ein bedeutender Abend für die deutsche Fernsehbranche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger beim 25. Deutschen Fernsehpreis

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige