Hailey solo unterwegs: Justin Bieber schwänzte die Met Gala

Hailey Bieber (28) strahlte bei der Met Gala 2025 in New York ganz ohne ihren berühmten Ehemann Justin Bieber (31) an ihrer Seite. Während das Model am Abend des 5. Mai im schwarzen Blazer-Minikleid über den roten Teppich des Metropolitan Museum of Art lief und in Tiffany & Co.-Schmuck posierte, blieb Justin zu Hause in gemütlicher Runde. Der Sänger zeigte auf Instagram, wie er mit Freunden das Hockeyspiel der Toronto Maple Leafs gegen die Florida Panthers verfolgte. Für Style-Legende Hailey war es nicht das erste Mal allein bei der glamourösen Mode-Gala: Schon 2022 erschien sie solo, obwohl das Paar 2021 gemeinsam debütierte.

Hailey setzte beim diesjährigen Motto "Superfine: Tailoring Black Style" auf elegante, zeitlose Schnitte und präsentierte sich mit Lackpumps und transparenter Strumpfhose. Beim Verlassen des Autos hatte sie noch einen Martini in der Hand, ließ das Glas jedoch vor den Kameras verschwinden. Während sie auf den Stufen der Met posierte, kursierten online gleichzeitig Fotos und Videos von Justin, der in letzter Zeit mit offen zur Schau gestelltem Cannabiskonsum für Schlagzeilen sorgte. Zuletzt hatte er ein Foto geteilt, das ihn mit einer Bong zeigt, was erneut Besorgnis bei seinen Fans auslöste. Freunde des Musikers äußerten gegenüber dem Magazin People, dass seine derzeitigen Entscheidungen das Verhältnis zu Weggefährten, Geschäftspartnern und Familie beeinträchtigen könnten.

Hinter den Schlagzeilen um Justins Abwesenheit vom Society-Event und den jüngsten Social-Media-Veröffentlichungen steckt viel Persönliches: Der Sänger kämpfte in der Vergangenheit immer wieder mit psychischen Herausforderungen und suchte mehrmals öffentlich um Verständnis für seine Situation. Auch wegen der massiven Medienpräsenz bat er die Paparazzi zuletzt um mehr Privatsphäre. In seinem Familienleben spielt der Kontakt zu seinen vier Halbgeschwistern eine große Rolle, wie er immer wieder in Interviews und Postings zeigt. Hailey wiederum bringt sich als Unternehmerin und Model mit ihrer Beauty-Brand Rhode ins Gespräch und ist längst auch ohne ihren berühmten Ehemann eine feste Größe im Mode-Kosmos.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber feuert die Toronto Maple Leafs beim Hockey-Spiel an

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Justin Bieber im April 2025

Anzeige Anzeige