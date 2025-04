"Das muss aufhören": Justin Bieber fleht Fotografen an

Justin Bieber (31) wendet sich mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit und fordert ein Ende der unaufhörlichen Verfolgungsjagd durch die Medien. Am gestrigen Morgen veröffentlichte der Popstar auf Instagram ein Video, das ihn dabei zeigt, wie er auf der Straße von einer Gruppe Paparazzi bedrängt wird. Immer wieder machen sich Mitglieder seines Teams mit lauten Rufen und der Aufforderung "Passt auf, Leute. Bitte geht weg." bemerkbar, um die aufdringlichen Fotografen auf Abstand zu halten. Mit der POV-Aufnahme dieses beängstigend wirkenden Blitzlichtgewitters richtet Justin einen deutlichen Appell an die Paparazzi: "Das muss aufhören", schrieb er zu seinem Post. Das Video wurde innerhalb weniger Stunden über 300.000 Mal geliked und löste eine Welle der Anteilnahme aus.

Das kurze, aber eindrückliche Video zeigt, wie Justin vom Blitzlicht und den Rufen der Fotojäger umgeben wird, während er versucht, zu seinem Fahrzeug zu gelangen. Schon zuvor hatte Justin offen seinen Unmut gegenüber der ständigen Begleitung durch Paparazzi geäußert. Erst vor wenigen Wochen kritisierte der Musiker, die Fotografen hätten "keinen Respekt für menschliche Wesen". Auch diesmal fordert die Situation hartes Durchgreifen der Sicherheitsleute: Als Justin bei seinem Auto ankommt, geht ein Teammitglied mit einer Taschenlampe gezielt auf die Paparazzi zu, um damit die Linsen ihrer unaufhörlich klickenden Kameras zu blenden. Die Reaktionen der Fans sind eindeutig – viele zeigen sich schockiert und drücken ihre Solidarität mit Justin aus. "Paparazzi sind die niedrigsten aller Lebewesen. Wir brauchen Gesetze, die ihre Handlungen unter Strafe stellen", schreibt etwa ein Nutzer. Die ständigen Belagerungen seit Justins 13. Lebensjahr scheinen für zahlreiche Kommentatoren kaum vorstellbar.

Aus zahlreichen Berichten ist bereits bekannt, dass Justin und seine Ehefrau Hailey Bieber (28) immer wieder mit der öffentlichen Aufmerksamkeit und den damit verbundenen Belastungen kämpfen. Schon in der Vergangenheit hatte Justin klargestellt, wie sehr ihn der Druck des Rampenlichts und die Kritik an seinem Leben belasten. Hailey wird dabei als feste Stütze beschrieben, die ihren Mann loyal begleitet und klare Grenzen zieht, um ihre Beziehung zu schützen. Ihr gemeinsamer Weg ist immer wieder von Gerüchten und Herausforderungen geprägt, doch nach außen hin präsentiert sich das Paar weiterhin vereint. Trotz wiederkehrender Spekulationen um Eheprobleme betonen die beiden in sozialen Netzwerken stets ihre enge Bindung und lassen Fans an ihrem Alltag teilhaben – auch wenn dieser, wie das aktuelle Video eindrucksvoll zeigt, alles andere als gewöhnlich ist.

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

