Ehe-Aus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Chris und Emma

Emma und Christian lernten sich in der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick kennen und gaben sich als drittes Paar das Jawort, ohne einander zu kennen. Im Finale der beliebten TV-Show entschieden sich die zwei Reality-TV-Teilnehmer dann für die Ehe – doch wie Emma jetzt auf Instagram verkündet, ist der Traum einer gemeinsamen Zukunft geplatzt. "Nach intensiven Gesprächen und viel Überlegung haben wir gemeinsam und in Freundschaft beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Auch wenn die Hoffnung zu Beginn groß war und wir an unsere gemeinsame Zukunft glaubten, haben wir beide erkannt, dass unsere Zukunft nicht so verlaufen wird, wie wir es uns erhofft hatten", gibt die sozialpädagogische Assistentin bekannt.

Auf die genauen Hintergründe ihrer Trennung möchte das einstige Paar nicht eingehen. Emma betont jedoch, dass es einige private Themen gegeben hat, von denen die Zuschauer während der Ausstrahlung nichts mitbekamen. "Es war keine leichte Entscheidung, doch manchmal ist der mutigste Schritt der, sich einzugestehen, dass es nicht funktioniert – auch wenn man sich das zu Beginn vielleicht anders vorgestellt hat", erklärt die 25-Jährige und ergänzt: "Wir sind dankbar für die gemeinsamen Erlebnisse, die uns geprägt haben, und für alles, was wir voneinander lernen konnten. Manchmal ist es der richtige Moment, loszulassen, um für sich selbst weiterzuwachsen."

Die Neuigkeit über das Ehe-Aus von Christian und der Yogalehrerin könnte viele Fans überraschen. Im Laufe der elften Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" schienen die beiden Gefühle aufzubauen – und auch im Finale schien alles noch rosig zwischen ihnen auszusehen. "Also die grundlegenden Sachen, die stimmen müssen, die passen. Und bei allem anderen, was es noch drumherum gibt, da kann man im Zweifel dran arbeiten", erläuterte der stellvertretende Bankfilialleiter. Darüber hinaus sprachen sie sogar über ihre Zukunft: Sie wollten zusammenziehen und zwei bis drei Kinder bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.hadeb Emma und Christian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige