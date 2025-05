Das sind die drei Hauptdarsteller der "Harry Potter"-Serie

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout: Diese drei bislang unbekannten Schauspieler werden die magische Welt von Harry Potter in der neuen HBO-Serie zu neuem Leben erwecken. Die talentierten Nachwuchsdarsteller wurden in die ikonischen Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley gecastet – Rollen, die vor ihnen von Daniel Radcliffe (35), Emma Watson (35) und Rupert Grint (36) in den erfolgreichen Kinoverfilmungen verkörpert wurden. Die frischen Gesichter sollen über mindestens ein Jahrzehnt hinweg die Hauptfiguren in der neuen TV-Adaption darstellen.

Der Auswahlprozess war dabei alles andere als einfach. Die Showrunnerin Francesca Gardiner und der Regisseur Mark Mylod ließen sich nach eigenen Angaben viel Zeit, um die passenden jugendlichen Darsteller zu finden. Insgesamt hatten Zehntausende junge Talente aus der ganzen Welt vorgesprochen, bevor letztlich die Entscheidung fiel. "Die Begabung dieser drei einzigartigen Schauspieler ist wunderbar anzusehen. Wir können es kaum erwarten, dass die Welt ihre Magie auf der Leinwand miterlebt", heißt es laut Deadline in einer offiziellen Erklärung der Verantwortlichen. Besondere Anerkennung zollten sie den Besetzungsdirektorinnen Lucy Bevan und Emily Brockmann für ihre außergewöhnliche Arbeit.

Die Serie, die als episches TV-Projekt angekündigt wurde, wird sich erneut an den sieben Romanen von J.K. Rowling (59) orientieren. Mit der Neuauflage will HBO eine neue Generation von Harry-Potter-Fans erreichen und älteren Fans die Möglichkeit geben, die Geschichte in einem anderen Format neu zu entdecken. Einige weitere Casting-Entscheidungen teilte das Produktionsteam ebenfalls bereits mit. So wird Albus Dumbledore von John Lithgow (79) gespielt, seine Hogwarts-Kollegin Minerva McGonagall wird von Janet McTeer gemimt. Zudem übernimmt Paapa Essiedu die Rolle des Severus Snape.

Anzeige Anzeige

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

Anzeige Anzeige