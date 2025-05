Momente aus 25 Jahren: Stefan Raab bekommt eigene ESC-Doku

Stefan Raab (58) kehrt kurz vor dem Eurovision Song Contest 2025 mit einem neuen TV-Projekt ins Rampenlicht: In der ARD-Dokumentation "Stefan Raab: Mein ESC - Chefsache Abor & Tynna" blickt der Moderator und Produzent auf seine ganz persönliche ESC-Geschichte zurück. Das verkündet NDR in einer offiziellen Pressemitteilung. Ab dem 12. Mai ist der Dreiteiler in der ARD Mediathek verfügbar, TV-Premiere feiert der 90-minütige Zusammenschnitt in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai im Ersten und am 16. Mai im NDR Fernsehen. An seiner Seite: das Duo Abor & Tynna, das mit Stefans Unterstützung nach dem ESC-Vorentscheid nun mit seinem Song "Baller" für Deutschland beim großen ESC-Finale in Basel antreten will.

In der Doku gibt das TV-Urgestein exklusive Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen und erinnert sich an legendäre ESC-Momente wie seine "Guildo hat euch lieb"-Performance oder Lena Meyer-Landruts (33) Sieg mit "Satellite". Prominente Wegbegleiter wie Barbara Schöneberger (51), Max Mutzke (43), Michelle Hunziker (48), Peter Urban (77) und Elton (54) kommen ebenfalls zu Wort und teilen ihre Sicht auf Stefans mutigen Ansatz. Für das Duo, das dieses Jahr für Deutschland antritt, war er eine kreative Schlüsselfigur bei der Songauswahl. "Er hat auf Social Media gescrollt und gleich angerufen: 'Nehmt doch einfach den Song, weil der komplett ins Ohr geht'", berichtet Abor in der Doku. Auch die Performance wird vom Moderator beeinflusst, wie Tynna hervorhebt: "Stefan ist ein sehr kreativer Mensch, er hat sehr viele Ideen."

Hinter den Erfolgsgeschichten des Schlag den Raab-Stars steckt viel persönliches Engagement: Schon in den 80er-Jahren war seine Leidenschaft für Musikevents groß. In der Doku gibt er preis: "Der Anfang der 80er-Jahre war der Zeitpunkt, wo ich da so reingeschlittert bin… Solche Veranstaltungen habe ich damals mit dem Kassettenrekorder aufgenommen." Privat hält sich der Entertainer eher bedeckt, genießt sein Familienleben fernab der Kamera. Dennoch ist er bei ehemaligen Kollegen und jungen Talenten äußerst beliebt für seinen Humor und seinen Erfindergeist. Max Giesinger (36) bringt es auf den Punkt: "Wenn Stefan seine Finger im Spiel hat, gabs bisher immer 'ne Top 10."

Sendetermine: Ab Montag, 12. Mai, in der ARD Mediathek; Donnerstag, 15. Mai, um 0:05 Uhr im Ersten; Freitag, 16. Mai, um 0:00 Uhr im NDR Fernsehen.

Instagram / aborundtynna Abor & Tynna, Musikgruppe

Getty Images Stefan Raab, Moderator

