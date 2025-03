Neue Details: Polizei äußert sich zum Tod von AnNa R. (†55)

Gestern wurde bekannt, dass AnNa R. (✝55) verstorben ist. Die Sängerin der Band Rosenstolz war am Sonntag tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen aktuell auf Hochtouren. Laut Berliner Morgenpost haben Ermittler nun bekanntgegeben, dass vieles darauf hindeute, dass sie bereits eine gewisse Weile in ihrer Wohnung gelegen hatte, bevor sie gefunden wurde. "Mindestens schon ein paar Tage", sei man sich sicher. Zuvor war man davon ausgegangen, dass sie einen Tag vor ihrem Fund verstorben sei.

Die Todesursache ist nach wie vor nicht geklärt. Es soll Hinweise geben, dass AnNa schon länger erkrankt gewesen sei. Die Ermittler geben zudem bekannt, dass sie ein Fremdverschulden zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen können – eindeutige Hinweise auf ein Verbrechen mit massiver Gewalteinwirkung gebe es bislang allerdings nicht. Bis die Ermittlungen endgültig abgeschlossen sind, werden also einige Fragen unbeantwortet bleiben.

Für ihre Fans kam AnNas Tod sehr unerwartet. Im Oktober 2025 war eine große Deutschlandtournee mit dem Titel "Mut zur Liebe" geplant gewesen. Zudem hatte sie eine Stelle an der Universität in Koblenz angenommen, wie sie Anfang Februar stolz in den sozialen Medien verkündet hatte. Bereits in wenigen Tagen, am 2. April, hätte sie den neuen Job als Poetikdozentin antreten sollen.

Getty Images AnNa R., Dezember 2006

Getty Images AnNa R., Sängerin

