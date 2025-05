Das sagt Ex-Bachelor Sebastian Klaus zu seinen Nachfolgern

Im Juni startet für Felix Stein und Martin Braun das große Abenteuer von Die Bachelors im TV. Zuvor begaben sich schon Sebastian Klaus (37) und Dennis Gries auf diese Reise. Der Ältere der beiden Casanovas erklärt nun im Promiflash-Interview, was er von den Neulingen hält. "Noch ist natürlich sehr wenig über die beiden bekannt. Sie wirken auf den ersten Blick sympathisch", findet Sebastian und fügt hinzu: "Ich denke, dass sie der Rolle gerecht werden können. Die Zeit wird es zeigen."

Schon vor der offiziellen Verkündung waren sich viele Fans sicher, Felix als nächsten Bachelor entlarvt zu haben. Das Model hatte im vergangenen Herbst eine verdächtige Netzpause eingelegt – genau zum vermuteten Zeitpunkt der Dreharbeiten der Kuppelshow. Der 32-Jährige arbeitet als Fotograf in Berlin und ist Vater eines Sohnes. Auch Martin ist schon Familienvater, wie er RTL verrät. Der Rheinländer hat zwei Töchter und ist seit dreieinhalb Jahren von seiner Ex-Frau getrennt.

Sebastian konnte in seiner Zeit bei "Die Bachelors" nicht die Frau fürs Leben finden. Inzwischen ist der Salesmanager allerdings wieder glücklich vergeben. Mit seiner Freundin Jenny ist der Realitystar seit etwa einem Jahr zusammen. Die beiden wohnen sogar seit einigen Monaten in einer gemeinsamen Wohnung in Hamburg. Ihren Pärchenalltag dokumentieren die Influencer regelmäßig in lustigen Videos im Netz.

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus mit seiner Freundin Jenny, August 2024

