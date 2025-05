Es gibt wieder zwei: Das sind die "Die Bachelors"-Männer

Endlich ist es so weit: Nach langem Warten werden bei RTL wieder fleißig die Rosen verteilt. Doch es wird nicht nur einen Rosenkavalier geben – wie schon im vergangenen Jahr bietet Die Bachelors gleich zwei heiße Junggesellen an. Diese werden nun in einem Clip auf Instagram vorgestellt. Felix Stein und Martin Braun heißen die beiden Männer, die ab dem 11. Juni unter Dutzenden Frauen die Eine suchen werden. Eines fällt den Fans bei dem Vorstellungsvideo jedoch direkt auf. "Sind die Zwillinge? Kann sie nicht auseinanderhalten", fragt ein User verdutzt unter dem Beitrag.

Felix ist 32 Jahre alt und kommt aus Berlin. Der Fotograf arbeitet im Bereich Social Media und ist bereits Vater eines Sohnes. So manchem Zuschauer dürfte er auch schon von Instagram und Co. bekannt sein: Der Junggeselle hat schon rund 66.000 Follower. Martin ist 35 Jahre alt und verdient sein Geld in der Finanzbranche. Auch der zweite Bachelor im Bunde hat Familienerfahrung – er hat zwei Töchter aus einer vorherigen Beziehung.

Im letzten Jahr sorgte das Bachelor-Universum mit der ersten Ausgabe "Die Bachelors" für Aufsehen. Dennis Gries und Sebastian Klaus (37) begaben sich damals auf die Suche nach der wahren Liebe. Während Sebastian in der Show nicht die richtige Partnerin finden konnte, hatte Dennis mehr Glück: Mit seiner Freundin Katja Geretschuchin (29) ist der Kemptener mittlerweile sogar zusammengezogen.

Felix Stein im November 2023

Martin Braun, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

