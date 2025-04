Lars Steinhöfel ist frisch verliebt in Ex-"Mr. Gay Germany"

Lars Steinhöfel (39) schwebt wieder auf Wolke sieben! Der bekannte "Unter uns"-Schauspieler präsentierte sich jetzt verliebt und glücklich mit seinem neuen Partner Lukas Küchen – einem früheren Titelträger des Wettbewerbs "Mr. Gay Germany". Das frischgebackene Paar gab RTL auf Mallorca ein Interview und zeigte sich total verliebt. Nach der dramatischen Trennung von seinem Ex-Verlobten Dominik Schmitt im vergangenen Jahr, die nur wenige Monate vor ihrer geplanten Hochzeit stattfand, hatte Lars eine schwere Zeit hinter sich. "Von jetzt auf gleich ist mein ganzes Leben zusammengebrochen", verriet er rückblickend im Interview, doch inzwischen hat er neuen Mut und in Lukas auch eine neue Liebe gefunden.

Obwohl für Lars die Zeit der Trauer nach dem plötzlichen Liebes-Aus schwer war und er nach wie vor in therapeutischer Behandlung ist, blüht er mit dem Hottie an seiner Seite sichtlich auf. Trotzdem geht der TV-Star die neue Beziehung mit großer Vorsicht an. "Ich will nicht sofort mein Leben durch die rosarote Brille wieder sehen", betont er. Auch Lukas hat keine Eile, sondern möchte gemeinsam mit Lars einen Schritt nach dem anderen wagen: "Wir wollen den Stempel 'Wir sind glücklich miteinander.'" Beide scheinen sich einig zu sein, dass nach den Erfahrungen der Vergangenheit Geduld und Achtsamkeit jetzt wichtiger sind als große öffentliche Liebesbekundungen.

Auch Lars' Ex-Freund Dominik ist mittlerweile wieder in festen Händen und sogar verlobt. Sein neuer Freund Blagovest Manyov ging vergangenes Jahr im Südafrika-Urlaub vor ihm auf die Knie und stellte die Frage aller Fragen. Doch wie steht Lars zu dem Liebesglück seines Ex-Partners? Im Promiflash gab sich der 39-Jährige gelassen. "Ich freue mich für [Dominik]. Es scheint, als hätte er jetzt alles gefunden, was er im Leben wollte – und das ist doch etwas Schönes", betonte er.

Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen, April 2025

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, August 2022

